Deler av statsbudsjettet lagt ut på regjeringens nettsider ved en feil

Artikkelen ble publisert klokka 17.25, og den ble fjernet etter at NTB tok kontakt med Finansdepartementet omtrent 20 minutter senere.

«Avgiftssatser 2025» er tittelen på artikkelen, hvor det listes opp vedtatte satser og beløpsgrenser i avgiftsreglene for 2024 og regjeringens forslag for 2025.

– Trykket på feil knapp

Kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet bekrefter feilen overfor NTB.

– Jeg kan bekrefte at vi torsdag ettermiddag ved en glipp publiserte en oversikt over avgiftssatser på regjeringens nettsider. Beklageligvis ble det trykket på feil knapp på feil tidspunkt, skriver han i en epost.

Det er hver høst knyttet betydelig hemmelighold rundt budsjettforslaget, dokumentene og tallene. Unntakene er de opplysningene som mer eller mindre bevisst gis til ulike medier i forkant av budsjettdagen, ofte av regjeringen selv, når den ønsker seg positiv omtale av politiske grep i budsjettet.

– Skal ikke skje

At avgiftstall og regjeringens forslag til endringer i innretning og satser for neste år utilsiktet publiseres flere dager før budsjettforslaget legges fram, skal altså ikke forekomme.

– Det skal selvsagt ikke skje, men er sånn som dessverre kan oppstå i en svært hektisk innspurt fram mot budsjettfremleggelsen. Oversikten lå åpent ute en kort tid, men ble raskt fjernet, sier Borgersen i Finansdepartementet.

Nøkkeltallene i statsbudsjettet slippes først klokka 8 presis mandag morgen, mens resten av budsjettforslaget offentliggjøres gjennom en rekke pressemeldinger og budsjettdokumenter to timer senere.

På samme tidspunkt går finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på talerstolen i Stortinget for å holde finanstalen, der han redegjør for regjeringens hovedprioriteringer i neste års statsbudsjett. Seansen er omgitt av betydelig høytydelighet og vies omfattende oppmerksomhet av et samlet Medie-Norge.

