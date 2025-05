Valgte Kirkenes på sitt siste oppdrag som LO-leder

KIRKENES (FriFagbevegelse): Før noen andre hadde rukket å komme med sine ønsker for hvor de ville feire 1. mai, inviterte LO-leder Peggy Hessen Følsvik seg selv til Kirkenes. Her er hun også – på sitt aller siste oppdrag som LO-leder.

– Det var veldig fint å benytte anledningen til å komme til Kirkenes, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Peggy Hessen Følsvik i toget sammen med stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen og Henning Bråten fra LO. (Helge Birkelund)

Hun innrømmer at hun får spørsmål om hvorfor akkurat Kirkenes?

– Jeg har vært mye i Finnmark tidligere. Jeg var også her noen runder etter at sanksjonene mot Russland kom. Derfor var det veldig interessant å komme opp igjen for å føle hvordan stemningen er og hvordan dette har påvirket samfunnet. Rett og slett, sier hun.

Går ikke bra

Lederen av LOs regionkontor i Kirkenes, Bjørn Johansen, hadde heller ikke noe særlig oppløftende å fortelle til LO-lederen.

– Det er en veldig dyster stemning her, sier Bjørn Johansen til FriFagbevegelse.

Flere butikker har stengt dørene. Blant annet Fretex, Biltema og Elkjøp med mange arbeidsplasser. SAS har lagt ned sine kveldsruter.

Det høres ut som bagateller i et vanlig norsk tettsted. Men ikke i Kirkenes med sine 3000 innbyggere.

– Summen av tapte arbeidsplasser er stor, poengterer Bjørn Johansen.

Ungdomsappellant Alexander Johansen var inne på det samme.

– I Sør-Varanger, i vårt eget hjem, skjer det som aldri burde skje. Butikkene stenger. Ungdommen drar. Lyset i vinduene slukkes. Og i det stille forsvinner mulighetene, sa han.

Det fører til færre tilbud både for de som bor her, men også for de som kunne ha kommet hit for å jobbe, sa han.

– Ungdommen drar. Lyset i vinduene slukkes. Og i det stille forsvinner mulighetene, sa ungdomsappellant Alexander Johansen fra talerstolen. (Helge Birkelund)

Årsaken er opplagt: Sanksjonene mot Russland grunnet angrepskrigen i Ukraina.

– Før sanksjonene la russerne igjen 50 millioner kroner i året her. Det er borte nå. Summen av alt dette gir en veldig dyster stemning, sier Kristiansen.

Håpet er gruvedriften i Syd-Varanger, som LO-lederen besøkte onsdag.

Følsvik og Johansen frykter gruvedriften ikke kommer ordentlig i gang tidsnok til at Sør-Varanger for alvor er fraflyttet.

Glad for besøket

Bjørn Johansen er veldig glad for at LO-lederen ville ta turen til Kirkenes.

– Det setter vi veldig pris på. Helt siden sanksjonene traff inn og ringvirkningene gikk opp for oss, har vi følt at LO og Peggy har vært veldig på og stilt opp for oss med fagkunnskap. Hun har vært mange turer her oppe, sier Bjørn Johansen til FriFagbevegelse.

– Det er en veldig dyster stemning her, innrømmer han.

– Det ene har bare tatt det andre. Det er en sum her som gjør at det blir veldig dystert. Men vi må ikke miste troen. Vi er nødt til å stå den av. Og så skal vi komme oss gjennom dette også. Håpet er at vi skal få i gang gruva. Det vil bety veldig mye for oss, sier Bjørn Johansen.

Ungdomsappellant Alexander Johansen setter også sin lit til politikerne på Stortinget.

– Vi trenger arbeid. Aktivitet og kunne føle at vi blir sett. Vi trenger en ungdomssatsing som er reell. Ikke bare tomme ord som ikke betyr noe, var hans råd.

– Skal man bo i nord må man kunne leve i nord. Og, ja. Det koster å satse. Men det koster mer å la være, var hans ord til stor applaus på torget.

Peggys største fan

LO-lederens største «fan» satt i salen og måtte å hilse på LO-lederen. Evelyn Olsen Lid (90) har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1952, og meldte seg inn i LO i 1975 – altså for 50 år siden.

LO-lederen fikk hilse på sin største «fan», Evelyn Olsen Lid (90). (Helge Birkelund)

– Peggy er så dyktig, hver gang på radio og TV. Hun er fenomenal når hun feier unna både mann og hva som helst. Hun blir aldri satt fast, sier Evelyn.

Hun er blant en generasjon hvor det ikke var vanlig å gå ut i arbeidslivet – men være hjemmeværende med små barn. Men politisk aktiv har hun vært hele livet.

Bedre enn de fleste

I sin 1. mai-tale var også LO-lederen inne på nærheten til Russland.

– Dere vet bedre enn de fleste hvordan det er å leve med Russland som nabo. Dere vet hvor viktig beredskap er og med økt spenning også i nordområdene blitt det enda viktigere, sa LO-lederen.

Og la til:

– Beredskap handler om at det bor folk i hele landet. Det finnes ikke beredskap uten bosetting. Og det finnes ikke bosetting uten arbeid. Derfor er trygghet og arbeid så tett sammen, sa hun.

Les også: Ekspert om Putin-grep: – Han er livredd

Sterkt å stå her

LO-lederen syntes det var spesielt sterkt å stå i Kirkenes nettopp på 1. mai i år. I år er det nemlig 80 år siden freden kom til Norge.

– 80 år siden demokratiet vant over diktaturet. Men fascismen ga seg ikke uten kamp. Det måtte jages bort. Ett år tidligere i Finnmark enn ellers i Europa. Med en krig så blodig at den endret verden, sa Følsvik.

Nettopp derfor syntes hun også at det var sterkt å få stå akkurat her i Kirkenes.

– Dere vet hva krig er. 323 ganger regnet bombene over Kirknes i krigsårene.

Nå er det en ny krig som truer vår stabilitet, vårt demokrati og vår samfunnsmodell.

– I tre år har vi hatt en krig på det europeiske kontinent. Den truer vår stabilitet, vårt demokrati og vår samfunnsmodell. Det forstår dere i Kirkenes bedre enn de fleste, sa Peggy Hessen Følsvik.

Er håpefull

Til tross for angrepskrigen mot Ukraina og Trumps nye USA, har LO-lederen håp for framtida.

– Vi må reise oss. Vi må kjempe. Vise at det er mulig å stå sammen. Selv i en verden som dras fra hverandre. For det finnes en makt sterkere enn penger, våpen og frykt. Det er folkemakta, mener LO-lederen.

– Det er vår makt. Og den skal vi bruke. I år på valgdagen i september, og hver dag etter det.

