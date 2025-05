Mulig LO-lederkandidat ikke aktuell – peker på sjefen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har kommet i den uventede situasjonen at både min forbundsleder Frode Alfheim og jeg nå blir omtalt i riksmediene som kandidater til ledervervet i LO. Jeg mener vi begge er gode kandidater, men forbundet Styrke kan bare ha én kandidat til ledervervet i LO, skriver Tomasgard i et Facebook-innlegg 1. mai.

– Jeg ønsker derfor nå – i samråd med forbundet mitt – å tydeliggjøre at jeg stiller meg fullt og helt bak Frode Alfheim sitt kandidatur som ny LO- leder, og ber om at mitt kandidatur blir suspendert fra diskusjonene i valgkomiteen inntil innstillingen på ledervervet er avklart, skriver han.

Leder i Forbundet Styrke, Frode Alfheim, uttaler samtidig i Stavanger Aftenblad at han synes det er hyggelig at andre i LO-familien nevner hans navn i sammenheng med den ledige lederstillingen.

– Men jeg sitter selv i valgkomiteen, og vi har blitt enige om full radiotaushet i den saken nå, sier Alfheim til avisen.

Onsdag ble det klart at Jørn Eggum trekker seg som kandidat til å bli ny LO-leder, og det er derfor uklart hvem som tar over for Peggy Hessen Følsvik, som gir seg i neste uke.

Les også: Arrangøren måtte gripe inn under Støres tale: – Vær så snill

Kommentar: Til dem som mener Eggum-saken ikke var «metoo»