SV slår alarm om velferdsstaten: – Det er red alert!

Av Marius Helge Larsen/NTB

– I forrige program snakket vi om å bevare velferdsstaten. Nå er vi over til at den må reddes. Red alert! sier SV-nestleder og leder i programkomiteen Torgeir Knag Fylkesnes.

Tirsdag la han fram utkastet til nytt partiprogram for perioden 2025–2029. En av ti hovedprioriteringer er innsatsen for å redde velferdsstaten.

– Bemanningssituasjonen innenfor helse og undervisning er prekær. Det står dårlig til overalt, men ekstra dårlig til i distriktene. Det er rett og slett mangel på fagfolk mange steder. Det får store helsemessige konsekvenser, sier Fylkesnes til NTB.

– Den andre red alerten er at vi ser framveksten av todelt velferd. Langt inn på den rødgrønne siden aksepterer man at private aktører skal innta en rolle. Og man aksepterer utviklingen av et privat sykehusmarked, der det er underskudd i de offentlige sykehusene og store overskudd i de private.

– Vi må mobilisere

Fylkesnes mener at det i større grad er blitt betalingsevne som avgjør hvilken hjelp man får.

– Det er stikk i strid med norsk kultur og verdier, sier han.

– Samlet sett er situasjonen så prekær at nå må vi mobilisere for å redde velferdsstaten.

I utkastet til nytt partiprogram foreslår SV flere grep for å snu utviklingen.

– Det ene er nok folk på jobb. En oppbemanning. Og så er det å forby kommersielle aktører og stramme inn på alt regelverk som knytter seg til private helseforsikringer. Samtidig som vi ruster opp den offentlige velferden sånn at den er for alle, sier Fylkesnes.

– Hvordan vil dere få opp bemanningen?

– Der har ikke vi pekt på noe bestemt og gått til valg på så og så mange tusen nye ansatte. Men vi kommer til å ha betydelige satsinger på å styrke bemanningen, spesielt innen undervisning og pleie- og omsorg, sier han.

Mener regjeringen svikter

SV-nestlederen mener at regjeringen ikke har gjort nok.

– Dette er jo diskusjoner som egentlig startet ved Hurdalssjøen, der vi så at regjeringspartiene ikke ønsket å være med på et prosjekt som reduserer forskjellene og styrker velferden. Siden har vi brukt budsjettforhandlingene alt vi kan for å styrke velferden og redusere forskjellene, sier han.

Fylkesnes viser til at SV har fått gjennomslag for å styrke de offentlige budsjettene, utvide tannhelsetjenesten og redusere kostnaden på SFO for barnefamilier.

– Men det er jo klart at når vi samarbeider med partier som ikke er så opptatt av å redde velferdsstaten, så er det jo vår oppslutning som avgjør hvor stor innflytelse vi har. Og den er ikke stor nok.

Les også: Oslo-rektor: – Barn slutter ikke å være sårbare når de begynner på AKS (+)

Brenna: – Vi skal være på vakt

Ap-nestleder og arbeidsminister Tonje Brenna er ikke overraskende uenig i kritikken fra Fylkesnes.

– For Arbeiderpartiet er det viktigste at det er fellesskapet som har ansvaret for finansieringen av velferdsstaten og styringen av velferdsstaten. Slik at vi har best mulig ressursbruk og lommeboka ikke avgjør hvilke tjenester man får, sier hun til NTB.

– At det finnes noen private tilbydere i velferden er ikke et problem så lenge vi sikrer at det er kvalitet i tjenestene og at fellesskapet har kontrollen.

– Men du er ikke redd for at det kan bli et system hvor de som betaler for seg får bedre hjelp?

– Jo, vi skal være på vakt så vi ikke får et todelt helsevesen. Men det mener jeg handler om at fellesskapet sikrer at alle mennesker i Norge har tilgang på den samme behandlingen den dagen de blir syke, heller enn hvilken logo det er på skjorta til de som jobber der, sier hun.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Leiebolig: – Mange tar til takke med dårlige boliger fordi de er redde for å bli sagt opp (+)