Norsk presse skuffet over Netanyahu

I brevet til Benjamin Netanyahu ber et samlet norsk pressekorps om at Israel opprettholder sine presseetiske forpliktelser ved å gi utenlandske medier umiddelbar, uavhengig tilgang til Gaza. Det bes også om at Israel overholder sine internasjonale forpliktelser om å beskytte journalister.

Brevet er sendt fra åtte medieorganisasjoner som representerer en samlet norsk presse.

De skriver at Israels systematiske angrep på pressefriheten ikke er et demokratisk land verdig.

– Stormingen og stengingen av Al Jazeeras kontor i Ramallah er et tydelig eksempel på uakseptabel bruk av makt mot et redaktørstyrt medium. Beslagleggingen av dokumenter og utstyr fra Al Jazeeras kontor i Ramallah er dypt bekymringsfull og et alvorlig angrep på pressefriheten, skriver presseorganisasjonene.

Minst 116 journalister og mediearbeidere er drept i krigen mellom Israel og Hamas, ifølge tall fra Committee to Protect Journalists (CPJ).

