FN frykter enda større sivile lidelser med israelsk bakkeinvasjon

– Barn og foreldre over hele Libanon forteller oss at de nå er livredde for hva som kan skje videre. Volden har ikke bare eskalert i sør, de siste dagene har det også vært gjentatte angrep i Beirut, noe som viser at ingen steder er trygge i Libanon, sier Jennifer Moorehead, Redd Barnas landdirektør i Libanon, i en pressemelding.

Natt til tirsdag startet det israelske militæret sitt første bakkeangrep i Sør-Libanon siden 2006. Samtidig ble det igjen meldt om voldsomme luftangrep mot Beiruts sørlige forsteder.

– Volden mellom Israel og Hizbollah koker over, og konsekvensene for sivile er allerede forferdelige, sier Liz Throssell, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Så langt er minst 95 mennesker drept og 172 såret i løpet av 24 timer, opplyser Libanons helsedepartement tirsdag. Over 1000 mennesker er drept i løpet av de to siste ukene.

– Barna vil bære byrden av denne konflikten i årene som kommer, med alvorlige konsekvenser ikke bare for deres fysiske velvære, men også for deres psykiske helse på lang sikt. Dette må ta slutt nå, sier Moorehead fra Redd Barna.

