Tatt i 127 km/t i 50-sonen

BERGEN (Dagsavisen): Mannen hadde tatt den lange kjøreturen fra hjemstedet sitt utenfor Bergen ut til Lyseklostervegen i Bjørnafjorden kommune.

Den landlige veistrekningen med 50-sone er kjent for å være et yndet sted for bilister og motorsyklister som «tester ut motoren». Av den grunn har politiet jevnlige kontroller.

– Noen skiller seg veldig ut

Denne julikvelden var 27-åringen på veien med motorsykkelen sin. Men det var også Utrykningspolitiet (UP). Lasermåleren deres fanget opp motorsykkelen idet den suste forbi i 50-sonen. Den viste en fart på hele 127 kilometer i timen.

Råkjøringen var så oppsiktsvekkende at politiet valgte å trekke den fram i en pressemelding som ble sendt ut, der tema var UP-kontroller i Bergensområdet.

– Strekningene vi står på er i hovedsak i tråd med UPs strategi om å forebygge ulykker på strekninger som er ulykkesbelastet. Det rapporteres om mye fin kjøring, men det er likevel noen som skiller seg veldig ut, skrev operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Han viste til flere sjåfører som denne dagen var blitt tatt i godt over 100 km/t på ulike kontrollpunkter. De fleste av disse fartsovertredelsene skjedde imidlertid i 80-sonen.

Ubetinget fengsel

MC-føreren i Lyseklostervegen ble stoppet og fratatt lappen på stedet.

Forrige uke møtte den tidligere ustraffede mannen i Hordaland tingrett og tilsto uforbeholdent råkjøringen.

At han lettet saksgangen med å tilstå, ble vektlagt av retten, men:

«Utgangspunktet er at det skal reageres med ubetinget fengsel ved en så betydelig fartsovertredelse» heter det i dommen.

Retten konkluderte med at mannen må i fengsel i 21 dager. I tillegg mistet han førerkortet i 33 måneder.

