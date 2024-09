Jennie fikk ikke sommerjobben fordi hun er kvinne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg ble veldig provosert og fornærmet. Jeg ble helt varm inni meg. Du har sikkert kjent på en slik følelse over ting som er urettferdig. Det var den følelsen, forteller Jennie Zhi Dalseide.

Søkte sommerjobb

Vi må spole litt tilbake.

I januar 2022 sendte Jennie Zhi Dalseide en åpen jobbsøknad til fiskeslakteriet Sotra Fiskeindustrier i Øygarden kommune utenfor Bergen. Hun gikk på videregående skole, var 18 år og ønsket seg en sommerjobb.

Dalseide hadde hørt om andre ungdommer som fikk jobb der, og at de tjente bra.

– Jeg skrev at jeg hadde arbeidserfaring, at jeg var pliktoppfyllende og at jeg likte å fylle fritiden med noe meningsfylt, sier hun.

Dalseide hørte ingen ting fra arbeidsgiveren før i mars. Da fikk hun en e-post om at hun skulle få svar på søknaden i april.

Klassekameraten fikk jobb

En dag i april satt Jennie Zhi Dalseide i kantina på skolen. Da fikk hun høre at en gutt i klassen hadde fått jobb på fiskeslakteriet. Samme type jobb som Dalseide hadde søkt på.

Da kjente Dalseide at det kokte inni seg. Hun ringte Sotra Fiskeindustri og lurte på hvorfor gutten i klassen fikk jobb og ikke hun?

Til svar i andre enden fikk hun at det var fordi arbeidsoppgavene besto i å løfte tunge fiskekasser, hevder Dalseide.

I sakspapirene fra Diskrimineringsnemnda står det at partene er uenige om innholdet i telefonsamtalen.

– Jeg husker ikke spesifikt om han sa det var fordi jeg var jente, men jeg oppfattet at det var det han mente, sier Dalseide.

I mai fikk hun en endelig mail fra fiskeslakteriet om at de ikke kunne tilby henne jobb den sommeren.

Dalseide går på en fagskoleutdanning innenfor stunt og skuespill på Skarnes i Sør-Odal i Innlandet. Hun har alltid vært atletisk og drevet med ulike idretter. (Martin Guttormsen Slørdal)

Husket rettslæren fra skolen

På videregående hadde Dalseide hatt rettslære som valgfag. Dette syntes hun var både et spennende og nyttig. Hun hadde også lært om diskriminering i timene.

– Jeg fikk lyst til å ta tak i det jeg hadde opplevd, og jeg begynte å google på nett etter diskriminering, forteller hun.

Da kom hun over Diskrimineringsnemnda.

Jennie Zhi Dalseide klagde saken sin til inn nemnda. Via et skjema på nemndas hjemmeside skrev hun inn saken slik som hun hadde jobbet i rettslæren, som en case.

– Jeg gjorde alt selv, og prøvde å få fram poenget mitt og det jeg hadde opplevd. Det var vanskelig, synes hun.

---

Diskrimineringsnemnda

Behandler saker om diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og gjengjeldelse.

Gratis å få en sak avgjort av nemnda.

Mye av prosessen foregår digitalt.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid nå er 226 dager.

Nemnda har mottatt 396 saker så langt i år.

diskrimineringsnemda.no

---

Videomøte med nemnda

Mesteparten av kommunikasjonen med nemnda skjedde via mail og nettportalen Altinn. Nemnda spurte Dalseide om det var ok at de delte informasjon med Sotra Fiskeindustri.

I april i år var det endelig tid for muntlige forhandlinger. Jennie Zhi Dalseide møtte nemnda og Sotra Fiskeindustri i et videomøte.

– Mamma var litt sjokkert over at jeg gadd å gjøre alt dette, ler hun.

Jennie Zhi Dalseide klagde saken sin til inn diskrimineringsnemnda. (Martin Guttormsen Slørdal)

Da saken var oppe i nemnda, mente Sotra Fiskeindustri at de ikke diskriminerte på grunn av kjønn. De argumenterte blant annet med at arbeidet besto i tunge løft av fiskekasser på mellom 20 og 25 kilo.

Arbeidets karakter gjorde det saklig å skille mellom menn og kvinner etter Arbeidstilsynets vurderingsmodeller, argumenterte fiskeslakteriet.

Fikk 10.000 kroner i oppreisning

Etter videomøtet gikk det seks uker før Diskrimineringsnemnda fattet vedtak i saken.

De slo fast at Sotra Fiskeindustri diskriminerte Jennie Zhi Dalseide på grunn av kjønn og tilkjente henne en oppreisning på 10.000 kroner.

«I dette tilfellet er det tale om fysisk krevende arbeid i form av kontinuerlig løfting av tunge fiskekasser. Om en arbeidstaker behersker slike arbeidsoppgaver, beror på den enkeltes fysiske styrke og utholdenhet.

Dette er fysiske kvalifikasjonskrav som utvilsomt kan oppfylles av begge kjønn, og ikke egenskaper som bare besittes av mannlige søkere», skriver nemnda.

Nemnda viser til at Dalseides søknad ble avslått uten at det ble gjennomført intervju eller en samtale som kunne avdekket hennes forutsetninger for å mestre arbeidsoppgavene.

Dalseide ble senere tilbudt en annen jobb hos fiskeslakteriet. Den takket hun nei til.

Dette har ikke betydning for vurderingen om hun ble diskriminert i første ansettelsesprosess, mente nemnda.

– Sett klare grenser

– Det ga meg en syk mestringsfølelse og stolthet over at jeg klarte å lage rettferdighet for min egen del. Og det var gøy med pengene også, sier hun.

Jennie Zhi Dalseide mener at diskriminering er vanskelig å bli helt kvitt. Det er ikke alltid lett å være bevisst på når du blir diskriminert, sier 20-åringen.

– Sett klare grenser for hva du godtar og ikke. Når du har forstått at noe ikke er greit, bør du ta tak i det – det er absolutt verdt et forsøk, avslutter hun

Slik svarer arbeidsgiveren

Trond Helge Nyegaard, daglig leder i Sotra Fiskeindustri, skriver i en e-post at «Sotra Fiskeindustri har et utstrakt fokus på at virksomheten skal opptre i tråd med gjeldende regelverk – både under ansettelsesprosesser og i arbeidshverdagen til den enkelte».

Ut over det ønsker han ikke å gi noen ytterligere kommentarer til saken.

