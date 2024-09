Zara-ansatte får ikke lønn på to måneder: – Stressa, frustrert og redd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De ansatte er stressa, frustrerte og veldig redde. Mange lurer på hvordan de skal klare seg økonomisk. Det gjør jeg også, sier tillitsvalgt Madalina Bounegru i Zara-butikken på Karl Johan.

Hun og kollegene i filialen til den spanske kleskjeden i Oslo sentrum har fått beskjed om at de ikke får lønn på to måneder.

– Hvordan skal vi overleve? Vi har ikke oppsparte midler til å klare oss, sier Bounegru.

Årsaken til stoppet i lønnsutbetalingen er at Zara vil begynne å betale lønna på etterskudd.

I overgangsfasen vil det gå to måneder mellom lønnsutbetalingene.

I dag får de ansatte septemberlønna utbetalt den 25. september. Men nå vil arbeidsgiver at lønna skal bli utbetalt måneden etter du jobba, altså septemberlønna i oktober.

For å få det til, må de ansatte jobbe én hel måned uten lønnsutbetaling. For eksempel få septemberlønna som vanlig, jobbe hele oktober uten å få penger på konto, og så få oktoberlønna den 25. november.

– Jeg må betale huslån, fellesutgifter og barnehage til sønnen min. Jeg kan ikke ringe og be om å slippe å betale det, sier Madalina Bounegru.

Av 150 ansatte i butikken er 40 medlemmer av Handel og Kontor (HK).

Må spare 5.000 kroner hver måned

Bounegru og med-tillitsvalgt Jurgita Slionyte har vært på flere møter med ledelsen i Zara om flytting av lønningsdatoen. De har rett til å forhandle med ledelsen om endringer i lønnsutbetalingen, ifølge tariffavtalen.

Ikke nok med at bedriften vil innføre dette. Det skal skje raskt.

– Zara ville starte i oktober. Vi sa at det var altfor kjapt. Ansatte trenger tid til å spare penger for å klare overgangen. Nå har Zara sagt at det vil gjelde fra januar. Men vi har ikke fått noe skriftlig fra ledelsen, så vi vet ennå ikke, sier Slionyte.

I en e-post til HK-Nytt bekrefter Inditex, som eier Zara, at de vil starte med ny utbetalingsdato i januar.

Kleskjeden Zara eies av spanske Inditex. (Illustrasjonsfoto) (Patrick T. Fallon/AFP)

De tillitsvalgte krever at etterskuddsbetaling starter seks måneder etter at HK-klubben og arbeidsgiveren blir enige. Det kravet har ikke Zara innfridd.

– Selv seks måneder er knapt med tid. Jeg må spare 5.000 kroner hver måned for å klare meg to måneder uten lønn. Det blir tøft, sier Madalina Bounegru.

Hun har en fulltidsstilling i Zara, noe de færreste av kollegene hennes har.

Bounegru og Slionyte forhandler på vegne av medlemmene i Karl Johan-filialen. Det er ytterligere fire Zara-butikker i Norge.

Til sammen har kjeden 376 ansatte her til lands, ifølge Proff.

Rammer de ansatte

Det er fordeler ved å få lønna inn på konto etter at arbeidet er utført. Da kan alle tilleggene komme med og utbetalingene kan bli mer korrekte. Dette er noe de ansatte i Zara er opptatt av.

HK-klubben har kommet Zara i møte og sagt at de kan innføre etterskuddsvis betaling den 5. hver måned i stedet for den 25.

– Det forslaget ble avvist sporenstreks, sier Slionyte.

Siden arbeidsgiver og klubben ikke er blitt enige, har de tillitsvalgte skrevet en uenighetsprotokoll hvor de gjør rede for sitt standpunkt i saken. Den er sendt til Zara. Det spanske konsernet har ennå ikke undertegnet den.

HK-Nytt har spurt ledelsen i Zara hvorfor de ikke har gjort det. Det spørsmålet har de ikke svart på.

– Zara har flere ganger sagt at de kan gjennomføre endringen fordi de har informert klubben, sier Slionyte.

Ifølge Inditex er beslutningen i denne saken et resultat av forhandlinger mellom de tillitsvalgte og de ansatte. Bedriften hevder at majoriteten har sagt seg enige i endringen og at løsningen er i tråd med praksis i bransjen.

Tilbyr forskudd på lønn

HK-Nytt har stilt Inditex flere spørsmål om denne saken. I sitt svar skriver Inditex at årsaken til at de vil gå over til etterskuddsvis lønn er at de på denne måten vil forenkle lønnsutbetalingen. Nå vil det ikke bli nødvendig med så mange korrigeringer måneden etterpå.

Inditex skriver også at planen hele tiden har vært å gi de ansatte en mulighet til å få forskudd på lønn i overgangsperioden, og at det er et tiltak som blir tilbudt etter tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte.

HK-tillitsvalgt Jurgita Slionyte er slett ikke fornøyd med den løsningen. Hun sidestiller forskudd på lønn med lån.

– De ansatte vil ikke låne penger. Det er ikke noe hyggelig å se på lønnsslippen din hver måned at du skylder arbeidsgiveren din penger, sier Bounegru.

De tillitsvalgte er også bekymret for de framtidige konsekvensene av Zaras forslag til ny lønnsutbetaling. Det vil ramme nyansatte og medarbeidere som har vært i permisjon.

– En ansatt har allerede sluttet fordi bedriften vil innføre etterskuddsvis betaling, sier hun.

– De ansatte har ikke råd til dette, sier fagforeningsleder i John Thomas Suhr i HK. (Leif Martin Kirknes)

HK: – Det er ulovlig

For fagforeningsleder i John Thomas Suhr i Oslo-Akershus HK er konflikten mellom de ansatte og ledelsen veldig enkel.

– Bedriften kan ikke tvinge gjennom at de skal betale ansatte etterskuddsvis den 25. neste måned, sier Suhr.

Han legger til at dersom gjeldende praksis er at Zara utbetaler lønn i inneværende måned så gjelder det, selv om arbeidskontraktene ikke spesifiserer det. Om det ikke står noe om lønnsutbetaling i kontraktene eller de opphører, skal ansatte ha lønn den 15. og den siste dagen i måneden. Det er nedfelt i tariffavtalen de er omfattet av.

---

Om lønnsutbetaling i tariffavtalen

Lønningene utbetales hver 15. og siste i måneden dersom ikke annen avtale er truffet på den enkelte bedrift.

Faller en lønnsutbetalingsdag på en lørdag, søndag eller lovbestemt helge- eller høytidsdag, skjer utløsning på nærmeste foregående hverdag.

Før bedriften går over til ny eller annen utbetalingsform, skal det forhandles med de tillitsvalgte om gjennomføringen av den nye ordningen.

Kilde: Landsoverenskomsten mellom Virke og HK

---

Ifølge de tillitsvalgte har Zara sagt at de vil innføre etterskuddsvis lønnsutbetaling selv om HK-klubben er imot det.

– Det er ulovlig. Da betaler Zara regningene sine for seint. Det koster, sier Suhr.

Fagforeningslederen mener at det logiske neste skrittet er å regne ut hvor mye renter bedriften skylder de ansatte for forsinket utbetalt lønn. I 2024 er forsinkelsesrenta i Norge på 12,5 prosent. Det er bestemt av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi trenger ikke en uenighetsprotokoll for å kreve forsinkelsesrenter, sier han.

Ledelsen i den spanske kleskjeden har ikke skrevet under på uenighetsprotokollen.

– Zara kan ikke stoppe saken ved å ikke underskrive. HK kan likevel ta dette til Virke for å bli enige.

Den spanske kleskjeden er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

