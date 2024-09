PR-rådgiver: Kronprinsessen bør si noe om Marius Borg Høiby

– Folk vil se noe ekte, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Tore Bergestuen i Sannum & Bergestuen i en epost til NTB om kronprinsessen og kronprins Haakons mediehåndtering av krisen den siste tiden.

– Hvis du ikke kan gi konkret informasjon, vil folk ha noe som de likevel kan stole på. Da fungerer det dårlig å gjenta en følelsesløs kommentar som åpenbart er skrevet av noen andre, sier Bergestuen.

Marianne Melfald, leder innen kriseledelse og krisekommunikasjon, har kommentert til TV 2 at kronprinsparet kan tjene på å gi flere svar.

– Vi hadde støttet dem i større grad, tror jeg, hvis de hadde gitt litt mer som var personlig, sier hun

Mye rett, men noe mangler

Bergestuen mener imidlertid kronprins Haakon har gjort mye riktig.

– Kronprinsen har stilt seg til disposisjon for pressen – og dermed folket – ved å forsøke å svare på spørsmål. Selv om han ikke sier mye, er det fornuftig. Kronprinsessens håndtering, å avvise spørsmål uten å gi noe som helst kan fort bli oppfattet som at hun ikke tar situasjonen på alvor, sier Bergestuen.

Han sier det er forståelig at kronprinsparet nå ikke kan kommentere Marius Borg Høibys handlinger direkte.

– Men det forhindrer ikke kronprinsessen i å si noe ekte om hvordan hun har det, og hva hun tenker om de som er berørt.

Slottet opplyser til NTB at de ikke ønsker å kommentere denne saken, og at det heller ikke er planer nå om å komme med noen uttalelser i forbindelse med Høiby.

Skjeletter i skapet

Bergestuen sier at en krise, definert som en virksomhetskritisk situasjon, ikke er noe man skal ta lett på. Det første man må gjøre, er å få kontroll.

– Oppslutningen om kongehuset faller. Det ser ut som de ikke har kontroll. Nye detaljer dukker opp, løpende. Det er samtidig en straffesak. Det eneste de da egentlig kan bestemme over, er egne ord, og dermed hvordan folk oppfatter dem.

Samtidig skal man vokte seg vel for å si for noe som kan slå tilbake på en i etterkant. For eksempel kan det være uklokt å uttale seg skråsikkert om det som har hendt, før man har oversikt.

– Kontroll betyr å sørge for å ha all informasjon før man begynner å kommunisere. Det kan ta tid ettersom det ofte finnes skjeletter i skapet, sier PR-rådgiveren.

Kommentar: Abid Raja ga venstresiden en mulighet – den tok de ikke (+)

Kronprinsens krisestrategi

For knappe sju år siden brukte kronprins Haakon surfehobbyen sin som bilde på hvordan han håndterer medier og livskrise – bølgene:

– Jeg tenker jo at surfing kan være en metafor for alt i livet, og bruker det veldig aktivt sånn, sa han til Dagens Næringsliv.

– Kommer en stor bølge, kan den møtes med tre alternativer: Noen ganger kan du bare fortsette å padle over bølgen før den bryter, det går greit. Andre ganger må du duck dive, bite i det sure eplet, holde pusten, bølgen bryter før du er over, du må stupe inn i den. Et tredje alternativ i møte med et fjell av en bølge, er av og til bare å kaste brettet, satse på at leashen (sikkerhetslinen mellom surfer og brett) holder, sa kronprinsen.

Kommunikasjonsrådgiverne i Sannum & Bergestuen mener den beste mediestrategien for kronprinsparet nå er å ha is i magen, og huske på hvilken rolle man har i sin egen fortelling. Selv den minste antydning til offerkommunikasjon, når alle oppfatter noen andre som ofre, kan bære helt galt av sted. (Lise Aaserud/NTB)

Fritt-Ord-redaktør Knut Olav Åmås formulerer mediestrategien på en annen måte:

– De vil nok gjøre som de pleier, følge engelskmennenes motto fra andre verdenskrig: «Keep calm and carry on», skriver han i en kommentar i Aftenposten.

Kommentar: Giske er tilbake – Stakkars Støre (+)

Ha is i magen

Sammen med partner Eva Sannum står Bergestuen bak podkasten «Tut & mediekjør», som har tatt opp hvordan kongefamilien har håndtert krisen de nå står oppe i.

– Det beste kommunikasjonsrådet etter vår mening er: Ha is i magen, vent til saken er mer avklart, den er fortsatt under etterforskning, den ligger hos politiet, det kan være ting ikke engang dere vet ennå, sier Sannum.

Samtidig understreker de at det ikke betyr at man må holde helt kjeft, og viser til betydningen av at kronprinsen har kommunisert empati for ofrene og at saken er alvorlig. Målet med mediestrategien er «å komme tørrskodd over til den andre siden av elva».

– God kommunikasjon er som steiner i den elva. Da er det som Olav H. Hauge sier i diktet «Ord»: «Eg lyt ha fleire steinar» skal jeg kome yver». Men sier du feil ting, på feil måte, til feil tid, så plumper du uti elva.

