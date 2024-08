PR-skandalen i kongehuset

«Unnskyld, kjæresten min», skrev Marius Høiby i pressemeldingen tidligere denne uka. Han erkjente partnervold og rusproblemer, og la seg flat. Etter ti dagers taushet.

Det nøye planlagte budskapet var nok ment som et forsøk på å skape en smule ro og – ikke minst, sympati – for Høiby, etter at det ble kjent at mannen som er sønnen til Norges framtidige dronning, hadde utsatt sin daværende kjæreste for vold og trusler. Budskapet fikk motsatt effekt.

Slottet holder seg med profesjonelle kommunikasjonsrådgivere og har råd til å hyre inn ekstra PR-hjelp når det trengs. Dette var åpenbart et slikt tilfelle. Det er sjelden man ser profesjonelle aktører gå såpass på trynet i sine råd som i denne saken.

Høiby fremstilles som en angrende synder

Når Høiby, eller hans innleide PR-folk, omtaler den voldsutsatte kvinnen som «kjæresten min», er det en løgn. Kvinnen har avsluttet forholdet etter den voldsomme natten for snart to uker siden. Når hun omtales på en slik måte i pressemeldingen, er det et forsøk på å fremstille Høiby som en angrende synder som bare vil si unnskyld til sin kjære. I stedet gir det inntrykket av en mann som nekter å gi slipp på kvinnen han nylig skal ha tatt kvelertak på.

Voldssaken er selvsagt det mest alvorlige her. Det er likevel ingen tvil om at kongehusets reaksjon på den, bidrar til å gjøre vondt verre.

Kronprinsesse Mette Marit skal ha tatt direkte kontakt med voldsofferet etter at saken ble kjent. Det kan tolkes som at en bekymret mamma og svigermor som forsøker å hjelpe til i en lei situasjon. Men det kan også være snakk om et forsøk på å få en ung kvinne i en desperat situasjon til å ikke fortelle politiet og offentligheten at sønnen hennes er en voldsmann. Slik påvirkning av et sårbart menneske kan ikke landets neste dronning drive med. Dette handler også om maktforhold.

Nå har det kommet fram at flere tidligere kjærester har opplevd vold og trusler i samlivet med Høiby. Det kan dermed framstå som at kronprinsessen og kongehuset har vært mer opptatt av å skjerme Høiby fra ubehageligheter i offentligheten, enn å beskytte ofre for vold. Det er alvorlig.

Det norske kongehuset er en viktig institusjon i samfunnet vårt. Det kan vi like eller ikke like. Uansett er det dypt problematisk når kongehuset håndterer alvorlige saker på denne måten.

Vi skjønner at det ikke bare er lett å vokse opp i offentligheten, og at Marius Høiby har personlige problemer. Det betyr likevel ikke at kongefamilien kan sette hensynet til kronprinsessens sønn over tryggheten til unge mennesker som er eller har vært hans partnere. Kongehusets håndtering av skandalen kan dessverre tyde på at dette har skjedd.

Les også: – Folk begynner å spørre seg om hva kongefamilien egentlig gjør

Les også: Synnøve Trampe: Det norske kongehuset kan stå for fall (+)

Les også: «Lille Marius» ble først dømt av offentligheten (+)