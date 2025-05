Fellesforbundet varsler gjennomgang av Eggum-saken

Omstendighetene rundt Jørn Eggums forhold til den tillitsvalgte Merethe Solberg, Fellesforbundets vedtak om å sette Solbergs avdeling i forbundet under administrasjon og den påfølgende forhandlingen om en sluttavtale er det som skal undersøkes, varsler Fellesforbundets kommunikasjonssjef Bettina Thorvik til TV 2.

Forbundsleder Jørn Eggum har vært sykmeldt siden 2. mai.

– Dette er en krevende sak for alle involverte. Fellesforbundet vil ha en grundig gjennomgang av de ulike sidene av denne saken. Vi vil selvsagt også vurdere hvordan vi som organisasjon kan lære av dette, sier Thorvik.

Hun vil ikke svare på om gjennomgangen vil skje med ekstern bistand. Hun kan heller ikke si hvem som har vedtatt gjennomgangen.

Forbundssekretær Christian Justnes er nå fungerende leder i Fellesforbundet, etter at nestleder Kine Asper Vistnes ble valgt til LOs leder forrige uke.

Det var mandag 28. april at TV 2 skrev om at Eggum hadde behandlet sluttavtalen til en kvinnelig tillitsvalgt som han i flere år hadde et forhold til privat. Avsløringen førte blant annet til at Eggum trakk sitt kandidatur som LO-leder.