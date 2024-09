Ordfører vil fjerne russiske gateskilt i Kirkenes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gateskilt på norsk og på russisk har vært en del av bybildet i Kirkenes i over 20 år. Men får ordføreren i Sør-Varanger det som han vil, skal byens russiske gateskilt fjernes, skriver Klassekampen.

– Det er like naturlig for oss å se til Finland og heller ha gateskilt på finsk. De er også vår nabo og nå et nytt Nato-medlem, sier Magnus Mæland, Høyre-ordfører i Sør-Varanger.

Per i dag skjer ingen Nato-øvelser øst for Lakselv i Porsanger. Det vil Mæland også endre på. Han mener skiltene gjerne kan fjernes når den første Nato-øvelsen kommer til Øst-Finnmark.

– Å få Nato-øvelser hit ser jeg på som en selvfølge. Tidligere har det vært et lavspenningsargument, men det er nå helt borte, sier Mæland.

Han vil ikke være med på at dette er provoserende.

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er bare en tydelig markering.

