Psykiske plager vanligere hos studenter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sammenlignet andelen med symptomer på psykiske plager blant studenter og sammenlignet det med personer i samme aldersgruppe som ikke er studenter.

I aldersgruppene fra 19 til 35 år var andelen som har psykiske plager, høyere hos studentene.

Men forskjellen var særlig markant i de litt høyere aldersgruppene. For aldersgruppen 25 til 29 år hadde 42,2 prosent av studentene slike symptomer, 6 prosentpoeng høyere enn hos de som ikke er studenter.

Forskjellen var enda høyere i aldersgruppen 30 til 35 år, hvor forskjellen var 9 prosentpoeng (40,6 mot 31,5 prosent).

SSB skriver at årsaken til at det er mer hyppig hos eldre studenter, kan være at psykiske plager er mer utbredt blant den yngre befolkningen. Helseplagene hos de eldre studentene kan være knyttet til det faktum at de er studenter.

– For de eldre studentene er det mulig at de har en opplevelse av å ‘henge etter’ der andre personer er ute i yrkesliv og har begynt å etablere seg i jobb og økonomisk, skriver SSB.

Det er en større andel kvinner enn menn med psykiske plager blant studentene, særlig i aldersgruppen 19 til 24 år. Mens 49,3 prosent av de kvinnelige studentene i denne alderen har psykiske plager, er andelen 33,4 hos de mannlige studentene.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Stort intervju med Øystein Sunde: – Oslo er i ferd med å ødelegge for seg selv (+)