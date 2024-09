Politiet: Siktelsen mot Høiby utvidet – fire fornærmede i saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Siktelsen mot Høiby er utvidet. Per nå er det fire fornærmede i saken. Oslo politidistrikt etterforsker saken med høy prioritet, skriver politiet.

For fornærmede i hendelsen på Frogner er siktelsen utvidet til også å omfatte hensynsløs atferd og brudd på besøksforbud, i tillegg til ytterligere ett tilfelle av kroppskrenkelse fra tidligere.

– For fornærmede Juliane Snekkestad og fornærmede Nora Haukland omfatter siktelsen hvert sitt tilfelle av mishandling i nære relasjoner, jf. straffeloven § 282, skriver politiet.

Trusler mot en fjerde person

De skriver at Høiby også er siktet for trusler rettet mot ytterligere en person.

– Anmeldelsen i denne saken er opprettet av politiet, skriver politiet.

Samtidig bekrefter de at de har fått informasjon om at Høiby har brutt besøksforbudet mot den fornærmede kvinnen etter hendelsen 4. august, og at han ble pågrepet på grunn av gjentakelsesfare.

– I begynnelsen av september mottok politiet informasjon om at Marius Borg Høiby ved flere anledninger hadde tatt uønsket kontakt med kvinnen som har status som fornærmet i hendelsen på Frogner 4. august. På bakgrunn av dette opprettet politiet anmeldelse for hensynsløs atferd, og ila Høiby besøksforbud overfor kvinnen.

– Nylig mottok politiet informasjon om at Høiby hadde brutt besøksforbudet. Det ble besluttet at han skulle pågripes på grunnlag av gjentakelsesfare. Han ble pågrepet av politiet sent fredag kveld, skriver politiet.

Nekter straffskyld

Siktede vil bli gitt anledning til å forklare seg for politiet. Hans forsvarer Øyvind Bratlien sier til NTB at han nekter straffskyld for brudd på besøksforbudet.

– Høiby ble pågrepet fordi han lørdag 7.9 angivelig tok kontakt med fornærmede én gang, på tross av besøksforbudet, fra skjult telefonnummer. Beslutningen er datert 10.9, skriver Høibys forsvarer Øyvind Bratlien i en tekstmelding til NTB.

– Han bestrider dette og erkjenner ikke straffskyld. I mine 17 år som forsvarer har jeg ikke opplevd eller hørt om en pågripelse på et så tynt faktisk og rettslig grunnlag, skriver Bratlien.

