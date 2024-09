Rapport: Norske bedrifter tror på økt aktivitet framover

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Særlig er det nedgang i byggeprosjekter, heter det i en rapport fra sentralbanken.

– Høy lønnsvekst, økte materialkostnader og høye rentekostnader gir svak lønnsomhet i mange av prosjektene for oppføring av boliger og private næringsbygg, skriver Norges Bank i rapporten.

Dermed blir stor del av prosjektene utsatt eller kansellert. En del av bedriftene forteller også om redusert oppdragsmengde for offentlig sektor, særlig prosjekter i kommunal eller fylkeskommunal regi.

Svak krone gir økt turisme

For reiselivsbedriftene har den svake kronekursen ført til god vekst, og det er økning i både utenlandske og norske gjester.

I varehandelen tror bedriftene på en liten nedgang i salgsvolumet i inneværende kvartal, og deretter et ganske stabilt volum mot slutten av året.

Bedriftene som selger møbler, byggevarer og biler, har det største fallet. Mange har hatt økt kampanjeaktivitet i sommer, og flere tror det har bidratt til å dempe nedgangen.

I varehandelen går flere kunder for rimeligere alternativer, noe som gir et oppsving for lavpriskjeder.

Økt etterspørsel fra oljenæringen

Det er høy aktivitet hos oljeleverandørene, som har oppjustert forventningene sine til veksten i inneværende kvartal. Bedriftene tror veksten vil holde seg oppe gjennom høsten.

– Veksten er sterkest på hjemmemarkedet, der olje­skattepakken fortsatt bidrar til å løfte aktiviteten, skriver Norges Bank.

Økt utvinning av olje og gass gir vekst i transport, bemanning og bore­tjenester. Stor investeringsvilje i olje og gass internasjonalt fører til høyere aktivitet også i eksportmarkedene. Knapphet på arbeidskraft har dempet veksten hos en stor del av oljeleverandørene.

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Knapphet på arbeidskraft

Litt flere bedrifter enn sist har rekrutteringsproblemer, og indikatoren for knapphet på arbeidskraft er nå nær sitt ­historiske gjennomsnitt. Det er særlig mangel på ingeniører, fagarbeidere og kokker.

– Flere forteller også at det er krevende å få tak i utenlandsk arbeidskraft som følge av innleieregler og svakere kronekurs, heter det i rapporten.

Bedriftene planlegger en økning i sysselsettingen i både tredje og fjerde kvartal. Som i forrige runde er det oljeleverandørene og tjenesteyterne som planlegger den sterkeste veksten. Bedriftene begrunner opp­bemanningen hovedsakelig med forventninger om økt oppdragsmengde. Det er bedrifter innen reiseliv og IT som planlegger å øke bemanningen mest.

Anslaget for lønnsveksten i år og neste år er uendret fra før sommeren på 5,2 prosent i 2024 og 4,3 prosent i 2025.

Les også: Advokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

– Grunn til bekymring

– Jeg synes det mest interessante i tallene er at forskjellene mellom bransjene fortsatt er store, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Det er grunn til bekymring at bygg- og anlegg fortsetter å falle. Samtidig veier trøkket i oljen opp for dette, mener Knudsen.

– Det er uansett betryggende at veksten holder seg god, og at bedriftene er mer optimistiske etter en periode med flate utsikter, sier han.

– Tallene er i tråd med det Norges Bank ventet og er såkalt rentenøytrale, avslutter han.

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Debatt: Abort handler om vårt syn på mennesker (+)

Les også: Odd Nerdrum: – Jeg forsto ikke hvorfor far slo så fælt. Men så falt bitene på plass (+)