Bø gir klart minst i sosialhjelp: Her er ordførerens forklaring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvor mye mottakere av økonomisk sosialhjelp får utbetalt, er avhengig av hvor de bor. En oversikt som FriFagbevegelse har foretatt blant landets 357 kommuner, viser at ytelsene varierer.

Gjennomgangsmelodien er at kommunene følger statens veiledende satser. En del legger seg over, mens enda flere faktisk velger å utbetale mindre enn det som er veiledende.

Klikk deg inn på din kommune i kartet nedenfor, eller se tabellen nederst i artikkelen.

Les også: Her går nesten alle av med tidligpensjon: – Kroppen blir utslitt

«Norges Monaco»

I 2019 ble Bø kommune i Vesterålen gjenstand for mye omtale i riksmediene. Bakgrunnen var at de innførte landets laveste formuesskatt og fikk kallenavnet «Norges Monaco».

Fordelingen av inntektene fra formuesskatten er 70 prosent til kommunene og 30 prosent til staten.

Fra 1. januar 2021 ble kommunens del av formuesskatten senket fra 0,7 til 0,2 prosent.

Årsaken var at distriktskommunen led av fraflytting og skulle tiltrekke seg rike mennesker som ville investere, skape arbeidsplasser og dermed også muligheter for kommunens innbyggere.

Nå har også Bø havnet i søkelyset igjen. Denne gang for å gi minst i sosialhjelp.

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Lavest i landet

I Bø i Nordland fikk enslige på sosialhjelp en månedlig utbetaling på 6.494 kroner i 2023. Det var desidert lavest i hele landet og 1.256 kroner lavere enn statens veiledende sats.

Fra 1. juli 2023 var den på 7.550 kroner.

Satsene ble til informasjon oppjustert 1. januar 2024. I denne saken prioriterer vi enslige på sosialhjelp. Årsaken er at gruppen med enslige har flest mottakere av denne ytelsen.

Sture Pedersen (H) har vært ordfører i Bø i Vesterålen siden 2007. Han hevder at kommunens satser for økonomisk sosialhjelp aldri har vært et stort diskusjonstema.

– Mitt inntrykk er av vi kommer veldig godt ut av det som kommune. Det er helheten som er viktigst, og vi har både gratis barnehage og gratis trening for barn og unge. Dette gjelder alle familier. Også de som er avhengige av sosialhjelp, sier Pedersen til FriFagbevegelse.

Lokalpolitikernes holdning er at det er rom for å gi tillegg utover de lave satsene.

Nav gjør vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Derfor har ikke opposisjonen brukt nevneverdig tid på å legge press på Høyre og Frp.

Prioriterer barnefamilier

I 2023 var det 70 mottakere av sosialhjelp – uansett kategori – i Bø i Nordland, ifølge Nav. Hittil i 2024 har kommunen 54 mottakere av denne ytelsen.

– Vi ønsker å være attraktive overfor barnefamilier. Det er billigere å leve her, og familier er opptatt av kostnadsnivået. På det området er vi konkurransedyktige, påpeker Høyre-ordføreren.

I tillegg til gratis barnehage, som Bø har hatt i to år, dekker det såkalte aktivitetskortet alt av kontingenter til fritidsaktiviteter for barn og unge under 18 år, deriblant fotball og kulturskole.

– Det vanligste er at lag og foreninger betaler for leien av idrettshaller og fotballbaner. I Bø er denne leien gratis. Kommunen tar hele regninga. Vi har virkemidler som gjør at vi totalt sett ikke kommer noe dårligere ut av det mange andre, sier han.

---

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte man kan søke om hvis man ikke kan forsørge seg selv.

Det er bare ett søknadsskjema hvor man selv beskriver hva man ønsker å søke om av økonomisk støtte.

Satsene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler, hygiene med mer. Utgifter til å bo, som husleie og strøm, kommer i tillegg.

Mer enn 152.500 personer fikk økonomisk sosialhjelp i 2023 – en økning på cirka 21.500 personer fra 2022. Økningen er størst i Norges mest folkerike kommuner.

Kommunenes utbetaling av sosialhjelp økte med 32 prosent. Fra 7,4 milliarder til 9,7 milliarder. Dette er en uvanlig høy økning sammenlignet med tidligere år.

Antall sosialhjelpsmottakere som forsørger barn økte med 10 prosent.

Kilder: SSB og Nav

---

Les også: Mener mange jobber seg syke for å få en levelig pensjon

Skal se på satsene

Måten Bø kommune har prioritert gratis trening for barn og unge, er at de har kjøpt treningstid. Det betyr at barn og unge kan bruke Byhallen og Lunahallen/kunstgressbanen gratis.

Dette er en ordning som politikerne ikke bare vil videreføre, men også utvide hvis pengene strekker til.

Etter at Pedersen er blitt informert om at Bø ligger lavest på statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over hva kommuner betaler folk på sosialhjelp, lover han å sette temaet på dagsordenen.

– Ja, jeg skal se nærmere på det og spørre konkret om nivået vi har lagt oss på, svarer han.

Statistikken fra SSB viser også at kommunen skilte seg ut i de tre foregående årene før 2023.

Ingen andre kommuner hadde i denne perioden en lavere sosialhjelpssats enn Bø.

– Det aller beste er å ha folk i arbeid, og vi skal fokusere på det samtidig som vi skal skape arbeidsplasser og snu en trend med fraflytting, sier han.

Kommunen har i overkant av 2000 innbyggere, i underkant av 40 av disse er skatteflyktninger. Etter å ha slitt med fraflytting, har innbyggertallet i Bø holdt seg stabilt de siste årene.

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Les også: Slik presses folk inn på leiemarkedet – mens utleierne tvinges ut (+)

Les også: Er du for syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)