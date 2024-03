Her går nesten alle av med tidligpensjon: – Kroppen blir utslitt

– Slitte knær, operert i skuldrene og en skranglet korsrygg. Jeg takker god grunntrening for at kroppen fortsatt henger sammen. Man kan sitte på et kontor til man er 90 år, men du klarer ikke gjøre det på et verkstedgulv, sier Tom Rune Riis (61).

40 år med verkstedarbeid har satt spor. 61-åringen ved Mantenas verksted på Grorud har allerede levert oppsigelsen og går av med AFP når han fyller 62.

– Jeg kunne sikkert ha jobbet lengre, men har lyst å bli pensjonist mens det fortsatt er mulig å bruke kroppen. Jeg har tross alt arbeidet i 44 år når jeg går av, sier Riis.

Les også: Sanna Sarromaa slutter som lærer: – Jeg har vært mye redd på jobb

Leddplager

Han får støtte av Odd Vidar Tenold (62). Han er fornøyd med at flertallet på Stortinget har blitt enige om et tillegg til de som er utslitt etter et langt yrkesliv, og som må gå av tidligere enn levealdersjusteringen legger opp til.

Tenold har allerede 40 år i yrkeslivet, de fleste av disse har han jobbet med tunge togdeler, og kunne gått av med AFP i november i fjor.

Han har likevel tenkt å stå i jobb litt til. På tross av tunge vernesko, harde betonggulv og til tider fysisk krevende arbeid, henger kroppen fortsatt med.

– Jeg har litt plager med leddene, men det er ikke så vondt at jeg ikke kan jobbe, konstaterer han.

Les også: Søppelkjører Jan om pensjonsforliket: – Faen altså, jeg blir så sint

Tidligpensjon eller ufør

Tenold er nesten et unntak. De fleste pensjonistene i verkstedarbeiderforeninga i Oslo har gått av så fort de har hatt muligheten – som AFP-pensjonister ved 62 år. En fjerdedel av pensjonistmedlemmene kom ikke så langt.

De ble uførepensjonister.

– Det hjelper ikke å si at man lever lengre. Kroppen blir likevel utslitt etter drøyt 40 års fysisk tungt arbeid, sier Glenn Noss, leder i Verkstedarbeidernes forening Oslo.

Glenn Noss. (Morten Hansen/FriFagbevegelse)

Han er motstander av levealdersjusteringen. Noss mener levealderen bare er en del av bildet. For han og kollegaene hans starter veldig ofte sitt yrkesaktive liv når de er rundt 20 år.

Til sammenligning er snittalderen på de som går ut av en bachelor eller masterutdanning fem-seks år høyere.

Noss mener stortingsflertallet har blitt enige om noe de ikke har den fulle oversikten over. Han påpeker at det fortsatt er mye som er usikkert med sliterordningen.

– Å vedta heving av pensjonsalderen før man vet hvordan sliterordningen vil se ut i praksis er å begynne i feil ende, fastslår Noss.

Les også: Slik gikk Lene og Vegard opp til sammen 120.000 kroner i lønn

Sliter på kroppen

Og selv om maskiner gjør stadig mer av de tunge løftene, sliter en arbeidsdag i verkstedet på kroppen.

– En hel dag i tunge vernesko på et knallhardt betonggulv merkes. Det samme gjør kryping på knær, hamring med slegger og tunge løft. At arbeidstakere som har hatt et langt yrkesaktivt liv, og som ikke klarer å jobbe til de når pensjonsalder, sikres en verdig pensjonisttilværelse skulle bare mangle, sier Noss.

I vedtaket fra stortingsflertallet står det at «Det skal etableres en sliterordning i folketrygden … Ordningen skal bidra til å sikre det sosiale perspektivet i pensjonssystemet …»

Les også: Jobb mindre – lev mer

Samme mulighet

Riis er glad han har muligheten til å gå av med pensjon mens han fortsatt har fysikk til å være litt aktiv. Han mener det er viktig at framtidens slitere får mulighet til å ta hensyn til kroppen når de nærmer seg pensjonsalderen.

– Jeg tror de som sitter på Stortinget og bestemmer hvordan framtidens pensjon skal se ut, ikke vet hvordan deler av arbeidslivet er. At de nå er blitt enige om et slitertillegg skulle bare mangle, selv om jeg mener det er for lite, sier Riis.

Har du sett denne? Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Ekspert: Dette er den største pensjonsfella i 2024

Les også: Tusenvis av fattige nordmenn vil miste bostøtten og ekstra strømstøtte

---

Sliterordningen

Det skal etableres en sliterordning i folketrygden, som innføres samtidig med de andre endringene i pensjonssystemet. Ordningen skal bidra til å sikre det sosiale perspektivet i pensjonssystemet, og ha en størrelse som gir den enkelte som går av tidligere enn levealdersjusteringen legger opp til, økt økonomisk trygghet.

Ordningen skal etableres etter modell av sliterordningen i privat AFP og gir et årlig tillegg på 0,25 G for de som går av fem år før normert pensjonsalder og trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder. Partene skal involveres i utformingen av sliterordningen.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Først da hun ble voksen skjønte Stine (29) at hun var blitt utsatt for overgrep som barn