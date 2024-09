Seks av ti mener Norge er for dårlig rustet mot et stort digitalt angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den økte bekymringen hos folket kommer fram i Telenors årlige rapport om digital sikkerhet. I den skriver selskapet at trusselsituasjonen i Europa tilsier at vi må forberede oss på det verst tenkelige.

– Vi har gode sikkerhetsrutiner og norsk kritisk infrastruktur er i all hovedsak trygg. Likevel må vi i dag være forberedt på scenarioer som før var utenkelige, og skal vi virkelig være motstandsdyktige i krisesituasjoner må næringsliv og beslutningstakere gå fra ord til handling og sammen bygge mer motstandskraft, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Mer sårbart

I spørreundersøkelsen gjennomført av YouGov, på vegne av Telenor i august, kommer det fram at seks av ti nordmenn svarer at Norge ikke er godt nok rustet til å stå imot et stort digitalt angrep.

Omtrent 70 prosent av de spurte frykter også at økt digitalisering har gjort Norge mer sårbart.

– Ny teknologi, som for eksempel kunstig intelligens, gir oss muligheter til å øke sikkerheten, men det gjør også kriminelle i stand til raskt å endre taktikk og justere sine metoder for å skreddersy angrep mot bedrifter og folk flest, forteller Engebretsen.

Truslene har endret seg

Rapporten «Digital Sikkerhet 2024» deler Telenors åpne trusselvurdering. Selskapet skriver i trusselvurderingen at truslene mot telekomselskaper som leverer kritisk infrastruktur har endret seg de siste årene.

Blant annet er økt geopolitisk spenning og usikkerhet, større mengde desinformasjon og hybrid krigføring blant temaene selskapet må forholde seg til.

– Geopolitisk spenning fortsetter å påvirke hverdagen vår. Trusselbildet vil kunne endre seg raskt og være vanskelig å forutse. Nettopp denne usik­kerheten er noe vi må lære å håndtere. Dette krever god beredskap, oppdatert situasjonsforståelse og gjennomtenkte løsninger, sier Telenors administrerende direktør.

