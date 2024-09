Kong Harald: Geiranger-bryllupet var bedre enn forventet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var helt fantastisk. Det var bedre enn det jeg trodde det kom til å bli, sa kongen til NTB tirsdag i forbindelse med utdelingen av Kavliprisen i Oslo Konserthus tirsdag.

– Hva var det som var bra?

– Alt, nesten. Ja, det var litt forsinket, da, svarte kongen.

På spørsmål fra NRK om det er på tide med en ny prat med Märtha Louise om avtalen med Kongehuset, svarte kongen:

– Den praten har vi jo tatt.

Solgte bryllupsrettighetene

Kong Harald og resten av kongefamilien var til stede i Geiranger i helgen for å feire Märtha Louise og Durek Verretts bryllup. Kongefamilien holdt til på kongeskipet Norge, som lå ankret opp i fjorden.

Kongehuset reserverte seg mot eksklusive fotoavtaler under prinsessebryllupet. Det vil si at kongefamilien nektet å la seg bli filmet og fotografert av mediene som har fikk eksklusive rettigheter under Märtha og Dureks bryllup.

Det er det britiske ukebladet Hello! som hadde bilderettighetene til prinsessebryllupet.

I tillegg lages det for tiden en Netflix-dokumentar om Märtha og Verrett, og et TV-team fulgte bryllupet tett i både Ålesund og Geiranger.

Kommers-kritikk

Märtha Louise har tidligere høstet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen.

I november 2022 ble det kjent at Märtha Louise beholdt prinsessetittelen, men avsluttet sine offisielle oppgaver for kongehuset. Allerede i 2002 ga hun avkall på tittelen «Hennes kongelige høyhet».

Tidligere i sommer tok enkelte kongehus-eksperter til orde for at Märtha Louise burde fratas prinsessetittelen. Bakgrunnen var blant annet den mye omtalte bryllupsginen, hvor prinsessetittelen innledningsvis ble benyttet kommersielt på etiketten før den senere ble fjernet.

«Når avtalen ikke blir respektert, er det på tide å stryke Märtha Louises prinsessetittel før kong Haralds livsverk tar ytterligere skade», skrev historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen i en kronikk i Aftenposten.

