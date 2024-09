Durek Verrett: Barna er vår første prioritet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rekkefølgen i følget beskrives av magasinet Hello, som hadde eksklusive rettigheter til å dekke selve vielsen og festlighetene bak lukkede dører etterpå. For å sikre eksklusiviteten ble bruden sluset inn og ut av seremonien under en hvit duk.

Døtrene Leah Isadora (19) og Emma Tallulah Behn (16) gikk først opp midtgangen i teltet, etterfulgt av sju brudepiker med Verretts sju forlovere, og tre blomsterpiker, som strødde roseblader nedover midtgangen. Til sist i prosesjonen kom bruden og Maud Angelica (21) inn. Ifølge magasinet var det en stolt datter som ga bort moren sin og trakk brudens slør tilbake da de nådde fram til Durek Verrett.

I et intervju i forkant av bryllupet har paret forklart hvor utrolig nært forhold det er mellom mor og døtre, og at brudgommen også har fått et tett forhold sitt til sine stedøtre.

– Jeg har alltid ønsket meg barn. Gjennom årene har vi bygget et nydelig forhold som er vårt eget, sier Verrett.

– Som par er barna vår prioritet. De kommer alltid først, sier han.

Kommentar: Det er noen fellestrekk mellom tante Märtha og nevø Marius (+)

Les også: Før eller senere må det gå galt med kongehuset (+)

Les også: Siktelsen mot Marius Høiby er en skandale. Håndteringen gjør vondt verre (+)