Kongehuset vil ikke dele bryllupstaler fra Geiranger

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Eventuelle taler vil ikke bli publisert, skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet i en epost til NTB.

Kongehuset bekreftet mandag at både kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid deltar i prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup i Geiranger til helgen.

Hele kronprinsfamilien, med unntak av Marius Borg Høiby, deltar også.

Pressen får ikke tilgang til bryllupet og får heller ikke dekke selve vielsen. Brudeparet har inngått en eksklusiv avtale om rettighetene med det internasjonale ukebladet Hello Magazine.

Bred dekning

Da Märtha Louise giftet seg med Ari Behn i Nidarosdomen i 2002, ble vielsen og store deler av feiringen vist direkte på NRK.

Til sammen 17 kameraer inne i kirken sørget for bryllupsbilder til hele folket.

NRK viste også kongens tale til brudeparet og brudgommens tale under middagen på kvelden.

Kongens tale ble også offentliggjort skriftlig av Kongehuset.

– Jeg har aldri hatt noen spesiell mening om hvordan mann du skulle gifte deg med, Märtha. Mor og jeg har vært opptatt av at dette skulle være ditt valg uten at vi skulle legge noen føringer for deg, sa kongen blant annet i det forrige bryllupet.

Var offisielt arrangement

Kongehuset begrunner overfor NTB den forskjellige praksisen i Geiranger i 2024 og Trondheim i 2002 med at bryllupet i 2002 var et offisielt arrangement.

– Bryllupsfesten til Märtha Louise og Durek Verrett er et privat arrangement. Gjestelisten og detaljer rundt programmet og innholdet vil derfor ikke bli delt offentlig med verken publikum eller presse fra vår side, har presseansvarlig Simon Eriksen Valvik for bryllupet i Geiranger tidligere opplyst i en epost til pressen.

NTB har spurt Valvik om arrangørene kommer til å dele talene fra festen. Han opplyser at det trolig ikke kommer til å skje.

Kronprinsen gleder seg til bryllup

Det er ikke kjent hvem som eventuelt skal holde taler på bryllupsfesten i Geiranger.

– Det er ikke riktig av meg å gå ut med detaljer om bryllupet. Det får dere spørre andre om, sa kronprins Haakon da han mandag fikk spørsmål om han skal holde tale når søsteren gifter seg.

Festlighetene starter allerede i Ålesund på torsdag og fortsetter i Geiranger på fredag og lørdag. Kronprinsen kunne fortelle at han og kronprinsessen etter planen skal være til stede fra torsdag til søndag.

– Vi gleder oss til bryllup. Nå er det ikke lenge igjen. Så det blir hyggelig å feire i Geiranger, sa han.

Har reservert seg

Selv om Hello Magazine har en avtale med prinsessen og Verrett om bilderettigheter til bryllupet, har den øvrige kongefamilien reservert seg mot dette.

Dermed vil trolig ikke ukebladet heller kunne publisere innholdet i eventuelle taler fra de kongelige.

I 2019 avtalte kongehuset og prinsesse Märtha Louise at hun ikke skal bruke prinsessetittelen sin i næringsvirksomhet. Kronprinsen antyder at de skal diskutere dette, sett opp mot salg av bryllupsrettigheter på et senere tidspunkt.

– Nå er det først bryllup, og det gleder vi oss til, og så skal vi gjennomføre det. Det blir hyggelig. Og så er det en tid også for å snakke videre om avtalen og hvordan vi håndterer den, sa kronprinsen.

