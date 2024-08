Slik har kommunen forberedt seg på prinsessebryllupet

---

Hvem: Einar Arve Nordang (53)

Hva: Ordfører i Stranda kommune, som Geiranger er en del av

Hvorfor: Denne helgen skal prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifte seg på Vinjevollen i Geiranger.

---

Hvordan har bygda og kommunen forberedt seg på det kommende bryllupet?

– Vi har vært i dialog med politiet med tanke på hva vi bør gjøre helt siden oktober/november i fjor. Vi har også hatt dialog med Røde Kors, som stiller med sanitetsvakter for å trygge gjester og andre. Vi er ikke redde for at noe ille skal skje, men vi må likevel planlegge for det. Vi synes det er veldig stas at dette bryllupet skjer hos oss. Geiranger er et lite samfunn, med 235 fastboende. På en normal dag i sommersesongen kan det komme 15.000 gjester. Det er et veldig dyktig vertskap der inne, som lever for turisme og som er vant til å ta imot mange gjester.

– Er de vant til noe som dette da?

– Det som er spesielt med dette arrangementet er antall journalister som alle ønsker å være på én plass.

Mandag offentliggjorde kongehuset hvilke av deres familiemedlemmer som står på gjestelista til bryllupet. Har du selv fått en invitasjon?

– Nei, jeg er ikke invitert – og det er helt greit for meg. Dette er jo et privat arrangement og jeg er ikke i den private sfæren til paret.

Er dette den største begivenheten i Geiranger på lenge?

– Ja, jeg tror vi må helt tilbake til 1993, da kongeparet feiret sølvbryllup her, for å finne noe lignende. Da ble mange ulike kongehus invitert og det var jo et offisielt arrangement for det norske kongehuset. Vi er ikke ukjent med kongelige besøk i Geiranger, det skje fra tid til annen, men dette er stort.

Dalsnibba Märtha Louise gifter seg med Durek Verret i Geiranger lørdag 31. august 2024. (Cornelius Poppe/NTB)

Ser du på bryllupet mellom Märtha Louise og Durek Verrett som positivt eller negativt for Geiranger som turistdestinasjon?

– Jeg ser på det som udelt positivt. Bryllupet får voldsomt med oppmerksomhet og vi har kjent på medietrykket de siste månedene. Bryllupet fører til at Geiranger nå får spalteplass som mange andre turistdestinasjoner bare kan drømme om.

Tror du det vil påvirke omdømmet til bygda på noe vis?

– Nei, det tror jeg ikke.

Hva er ditt inntrykk av kongefamilien og monarkiet som helhet?

– Jeg er rojalist. Det standpunktet har ikke forandret seg.

Heller ikke på grunn av saken om Marius Borg Høiby?

– Nei. Det er klokskapen til monarken og hans arvtakere som avgjør. Den klokskapen har ikke endret seg i siste. Tvert imot har den styrket troen min på monarkiet.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Vredens druer» av John Steinbeck.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å se at folka rundt meg har det bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Min første barndomshelt var faren min. Han var en person som drev gårdsbruk og sto på tidlig fra morgen til sent på kveld.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan av og til være litt utålmodig. I politikken er ikke det alltid så hensiktsmessig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da reiser jeg på hytta mi og fisker. Om høsten jakter jeg på hjort.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– En klok ordførerkollega av meg sa: «Nå må noen snart gå i fakkeltog mot helheten». Det kunne jeg tenke meg å gjøre. Vi små distriktskommuner har mange utfordringer framover i tid, både med tanke på energitilgang og arbeidskraft.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Erna Solberg. Hun har alltid kloke og gode svar og er veldig inspirerende å snakke med.