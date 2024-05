Politikere i Bærum sier nei til prinsesse Märtha Louise

Først rundt nyttår vil prinsesse Märtha Louise kunne få behandlet byggesøknaden hun har sendt kommunen. Det ble klart etter at politikerne i planutvalget behandlet saken onsdag kveld, melder Budstikka.

Tidligere i år ble det kjent at prinsessen ønsker å bygge ut sin nyinnkjøpte villa på Malurtåsen i Stabekk, et av Bærums mest populære boligstrøk. Boligen ble kjøpt for 18.650.000 kroner i august i fjor, viser grunnboken.

Bakgrunnen for det midlertidige byggeforbudet er at det pågår en detaljregulering for Malurtåsen for å vurdere vern av kulturminner, kulturmiljøer og naturverdier. Derfor er det lagt ned et midlertidig forbud mot bygging.

– Mens arbeidet pågår har planutvalget sett det som nødvendig å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak, sa leder av planutvalget, Høyres Elisabeth H. Gjølme, under behandlingen av saken.

Budstikka skriver at de har kontaktet prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, uten å få svar. Byggeforbudet er forventet å opphøre rundt årsskiftet, ifølge avisen.