Åpent hvem som skal overta etter Bollestad i KrF

– Hyggelig det, svarer Dag-Inge Ulstein om at mange nå sier de ønsker ham i rollen som ny fast leder av KrF.

Han sier det ikke er noe uuttalt bak hans svært bestemte standpunkt om ikke å ta gjenvalg, og heller ikke stille som ny fast leder i partiet.

– Det er ikke noe mer dramatikk enn at etter tolv år i toppolitikken, med en flott flokk på hjemmebane – fire barn i skolealder – så har jeg tatt den beslutningen, svarer Dag-Inge Ulstein til NTB. .

To vil gå, én vil fortsette

Bollestad trakk seg som partileder torsdag kveld. I dagene før skrev flere medier, blant annet Vårt Land og NRK, om at nestlederne Dag-Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse og generalsekretær Ingunn Ulfsten skal ha forsøkt å presse Bollestad til å gå av som partileder og takke nei til gjenvalg på Stortinget.

Av dagens tre representanter KrF har på Stortinget, er det i utgangspunktet bare Bollestad som har varslet at hun ønsker å gå for enda en periode etter valget neste år. Heller ikke Kjell Ingolf Ropstad fra Agder har villet gå for enda en periode på Stortinget.

– Jeg har ikke tenkt å hoppe av nå, uttalte Bollestad til Stavanger Aftenblad i januar.

– Jeg har stor respekt for jobben fylkeslaget skal gjøre, men jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg til Stortinget for Rogaland KrF i 2025, sa hun videre.

– Snakket med Olaug

Lederen av nominasjonskomiteen i KrF i Rogaland, Oddny Helen Turøy, sier fredag at hun ikke har mottatt noen beskjed om at Olaug Bollestad ikke vil ta gjenvalg til Stortinget.

– Jeg har snakket med Olaug i dag, men det handlet om at jeg lurte på hvordan det går med henne. Gjenvalg var Ikke tema i dag, det får vi ta får ta når hun er ute av sykemeldingen, sier Turøy til NTB.

Bollestad er sykmeldt ut måneden.

Turøy forklarer at nominasjonsprosessen i Rogaland går som planlagt, og at lokallagene har frist til 31. august med å komme med sine forslag. Deretter setter komiteen sammen en liste med kandidater som sendes på ny høring til lokallagene og som gis en frist opp mot nominasjonsmøtet i begynnelsen av november.

– Vi forholder oss til at Olaug har sagt at hun ønsker gjenvalg, og nominasjonsprosessen i Rogaland fortsetter med det utgangspunktet, sier Turøy.

Leder Toralf Hetland i Bollestads eget lokallag, Gjesdal KrF, viser til Turøy i spørsmålet om hva som vil skje framover i lys av at Bollestad nå har gått av som partileder.

Landsmøte neste år

KrF skal etter planen ha ordinært landsmøte i Bergen 24. til 27. april neste år. På spørsmål om han er innstilt på å sitte som midlertidig leder helt til da, svarer Ulstein at det er han.

– Det blir det nok opp til de formelle organene å mene noe om. Men jeg er innstilt på å ta ansvar så lenge det blir behov for det og de aktuelle datoene er avklart, sier Ulstein til NTB.

Fredag ble også nestleder Ida Lindtveit Røse fra Akershus nevnt som kandidat som ny partileder.

– Olaug Bollestad trakk seg som partileder i går, en avgjørelse jeg har respekt for. Nå starter prosessen i valgkomiteen og i partiet for å finne en ny leder, svarer Røse diplomatisk på spørsmål om hun vurderer ledervervet i partiet.

Forutsetter at Ulstein sitter

Leder av valgkomiteen i KrF, Reid Ivar Bjorland Dahl, sier at partiets retningslinjer ikke nevner noe spesielt dersom det oppstår endringer i ledelsen mellom to landsmøter. Men dersom landsstyret vil, kan det kalles inn til landsmøte tidligere enn planlagt.

– Våre retningslinjer sier at valgkomiteen skal legge fram innstilling på ny partiledelse i forkant av et landsmøte. Det er ikke eksplisitt sagt noe om en situasjon der partilederen trekker seg, så da er det naturlig at første nestleder er partileder fram til ny velges. Så er det landsstyret som kan velge å kalle inn til et landsmøte tidligere dersom de ser behov for det, skriver Dahl til NTB.

Han forutsetter at Dag-Inge Ulstein blir sittende i vervet som fungerende leder så lenge det er nødvendig.

– Jeg forutsetter at Ulstein er innstilt på sitte fordi det er rollen første nestleder skal ha i situasjoner der den valgte partilederen er borte fra vervet sitt – i kortere eller lengre perioder, sier han.

