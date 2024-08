Fylkesledere i KrF: – Viktig for partiet med en avklaring

– Jeg syns det var godt å få en avklaring. Jeg har forståelse for at Olaug Bollestad trakk seg, men jeg setter enormt pris på det hun har gjort som partileder. Hun har en helt enorm arbeidskapasitet og har stått på for partiet både seint og tidlig. Det er jeg så takknemlig for, sier Siri Bloch Lindtveit til Dagsavisen.

Hun er fylkesleder i Olaug Bollestads eget hjemfylke, Rogaland. Bollestad var også ordfører i rogalandskommunen Gjesdal i perioden 2007- 2013, fram til hun fikk fast plass på Stortinget.

Fylkesleder Lindtveit er en av de mange lokale KrF-erne ute i landet som har måttet observere all dramatikken i partiet på avstand. Det store oppvaskmøtet i KrF som varte over sju timer torsdag kveld, som endte med Bollestads avgang, fant som kjent sted i KrFs sentralstyre på partikontoret i Oslo.

Tror ikke på press

Men etter det Dagsavisen forstår, fikk alle fylkeslederne et forvarsel på tekstmelding noen minutter før Bollestad trakk seg på direktesendt TV klokken 23.20 torsdag kveld. På spørsmål om Lindtveit er bekymret for at Bollestad kan ha blitt presset til å gå av, svarer hun:

– Det aner jeg ikke. Jeg forholder meg til det hun sa da hun trakk seg, sier hun, og viser til at Bollestad under pressetreffet torsdag kveld uttalte at det var hennes egen avgjørelse å gå av.

Også fylkesleder i Vestland KrF, Per-Erik Gåskjenn, har tillit til at dette var en beslutning Bollestad kom fram til selv.

– Jeg tror ikke noen har blitt presset til noe, utover at sakens dynamikk i seg selv er vanskelig for alle parter, mener han.

– Det er veldig trist og vemodig at Olaug Bollestad går av som partileder. Samtidig tenker jeg at det var viktig for partiet å få en avklaring på det som har vært en veldig krevende situasjon i partiledelsen. Dette er en sak der man kan ha flere tanker i hodet samtidig, sier Gåskjenn til Dagsavisen.

– Slik dette har utspilt seg, så er et mye som tyder på at dette var noe man måtte få en avklaring på. Det er trist at det blir som det blir, men samtidig var det viktig med en avklaring, slår han fast.

Vil se framover

I Akershus KrF er man innstilt på å se framover og fokusere på KrF-politikk, etter ett av tidens dramatiske partilederavganger i norsk politikk.

– Olaug har gjort mye bra for partiet, og det er jeg takknemlig for. Jeg har respekt for hennes beslutning, skriver fylkesleder Eva Høili i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Det har vært en krevende tid, og fylkespartiet er glad for at det kom til en beslutning, forsetter hun.

– Drastisk utfall

Fylkesleder i Agder, Jorunn Gleditsch Lossius, respekterer også Bollestads avgjørelse, men:

– Jeg hadde håpet på en løsning som ikke innebar et så drastisk utfall, skriver Lossius i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Jeg tror jeg snakker for hele Agder KrF når jeg sier at vi er lei oss og kjenner på et stort vemod i forbindelse med at Olaug Bollestad nå har trukket seg som partileder. Hun er en dyktig, varm og engasjert politiker som har gjort en god jobb for partiet vårt.

Stortingsrepresentant og fylkesleder i Agder, Jorunn Gleditsch Lossius (KrF). (Jil Yngland/NTB)

Respekt i nord

I Troms KrF sitter fylkesleder Irene Sørensen igjen etter torsdagens KrF-drama med blandede følelser. Hun syns det er vanskelig å vite sikkert nøyaktig hva som har foregått i partiledelsen i sommer.

– Det er vanskelig for alle oss om ikke har vært flue på veggen, sier Sørensen, og understreker at hun hele tiden har opplevd Olaug Bollestad som en folkelig, humoristisk og jovial partileder.

– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg gjerne sett at hun ble sittende. Men jeg respekterer at hun har kommet fram til denne avgjørelsen. Jeg skjønner at det er vanskelig for en leder å bli sittende når hun har fått et varsel mot seg, sier Sørensen, som legger til at hun ikke vet om Bollestad har blitt utsatt for press eller ikke:

– Men sannheten kommer alltid for en dag.

Ingen av fylkeslederne Dagsavisen snakket med, ønsket å si så mye om hvem de vil ha som ny leder etter Olaug Bollestad, men viser til den formelle prosessen som skal foregå i partiet.

