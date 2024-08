Forlenget varetekt for 17-åringer etter knivstikking på Tjuvholmen

De to varetektsfengsles i to uker til, går det fram av en kjennelse fra Oslo tingrett ifølge NRK.

Politiet har sagt at de ønsker forlenget varetekt av guttene på grunn av faren for gjentakelse.

Det var natt til lørdag 3. august at to menn i 20-årene ble angrepet ved uteserveringen til restauranten Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo. Begge ble utsatt for vold, én av dem ble knivstukket. De skal også ha blitt utsatt for homofiendtlige ytringer.

De to er også siktet for ran av en tenåringsgutt som deltok på Norway Cup i Oslo i sommer.

Les også: – Russere glemmer ikke

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)