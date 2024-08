Svak krone kan være bra for norsk økonomi, mener LOs sjeføkonom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den lave kronekursen er et hett politisk tema. FriFagbevegelse har spurt LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, om hans vurderinger.

Bjørnstad ser ikke så negativt på de direkte økonomiske konsekvensene av at den norske krona har blitt svakere. Han mener at når du veier fordeler og ulempe av den lave kronekursen, vil det ha en positiv påvirkning på økonomien.

– Det blir dyrere på ferie i utlandet, og importerte varer blir dyrere. Men det betyr at flere ferierer i Norge. Det vrir forbruket mot norsk produserte varer og ikke minst betyr det gode inntekter for eksportindustrien, sier han.

Mye dyrere

Både euro, dollar og pund har blitt gradvis dyrere for oss som betaler med norske kroner.

I 2012 kostet en euro 7,30 kroner.

I 2022 kostet en euro 10,10 kroner.

Nå koster en euro nesten 12 kroner.

Det betyr at euroen har blitt 60 prosent dyrere på 12 år.

– Er det bra eller dårlig for økonomien at den norske krona er så svekket?

– Det er to vinklinger på dette. Det ene er hvordan svak kronekurs påvirker norsk økonomi direkte. Det andre er usikkerheten det skaper for de som skal planlegge framover, svarer LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Renteøkning

Bjørnstad mener derimot at hvis det ikke bare er snakk om en lav kurs, men store svingninger i kursene, det som økonomer kaller volatilitet, så er det mer negativt.

– Hvis dagens svake kurs er et utslag av stor ustabilitet, slik at det blir vanskelig å planlegge for investeringer og lignende, har det større kostnad som en må ta med på lang sikt.

Han føyer til at det også er et spørsmål om hvordan den lave kursen virker inn på renta, hvordan Norges Bank møter en lav kronekurs.

– En lav kronekurs fører til høyere priser på varer vi kjøper fra utlandet. Hvis svaret er renteøkning, blir en svak krone mye verre for folk flest. Norges befolkning er en av verdens mest forgjelda folk. Dessuten vil renteøkningen føre til mindre omstilling. For eksempel vil grønne prosjekter stoppe opp.

– Er det sånn at vi kanskje må venne oss til en lavere kronekurs på lang sikt?

– Ja, det kan være. Vi har vært en oljeøkonomi, men nå er vi i større grad en omstillingsøkonomi.

Den norske økonomien har i mange år vært preget av aktiviteten i oljesektoren. Framover skal denne sektoren trappes ned, og utslippsfri aktivitet vil bli viktigere.

Lønnskrav på 13 prosent

– Noen har tatt til orde for at den norske krona bør binde seg til euroen slik den danskene har gjort med den danske krona. Er det en god idé?

– Det er mange ulemper med det. Hvis vi binder den norske krona til euroen, så vil det gi oss mindre fleksibilitet, sier Bjørnstad.

Han viser spesielt til eksempelet hvis oljeprisen stuper. Da vil nesten alle europeiske land få en økonomisk fordel, mens det blir økonomisk krise i Norge. Da kan en egen norsk valuta være en fordel.

– Frontfaget bygger på at det er eksportindustrien som setter den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Nå er det gode tider for industrien, men får arbeidsfolk sin del av verdiene eller er det eierne som tar mesteparten?

– Det er rett at det er eierne som nå får den største delen av overskuddet for vi ønsker ikke å hente ut overskuddet fra det som kanskje er en midlertidig svak kronekurs. Hadde vi tatt utgangspunktet i overskuddet i industrien, også det som skyldes kronekursen, så hadde lønnskravet vært på 13 prosent, ikke 5,2 prosent som ble den økonomiske rammen for årets lønnsoppgjør, sier sjeføkonomen.

Han føyer til at når LO bestemmer sine krav så er det med utgangspunkt i hva bedriftene kan bære på lang sikt.

Høyre har rett

– Høyre har foreslått å opprette en kronekommisjon for å se hva som er årsaken til kurssvingningene. Er det et godt forslag?

– En slik kommisjon vil måtte se på Norges Banks mandat. Så lenge Norges Bank fører en fornuftig rentepolitikk er det ingen grunn til det. Men hvis nasjonalbanken begynner å bruke renta for å motvirke svingninger i kronekursen, har også jeg etterlyst en en slik kommisjon.

– Høyres leder Erna Solberg sa til NRK i forrige uke at «kronekursen gjør at vi blir fattigere». Har hun rett?

– Ja, formelt sett er det riktig. Norge blir fattigere i forhold til andre land, vår velstand blir lavere hvis en sammenligner.

