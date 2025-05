Brenna vil gi jobbmuligheter for flere: – Ingen velger å bli ufør

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er imidlertid lei av å høre om uføretrygdede som en belastning for samfunnet.

– Ingen er frivillig uføre. Det høres ut i debatten om uføre som at noen plutselig våkner en dag. Og har drømt å få uføretrygd, sier Tonje Brenna til FriFagbevegelse.

Hun er lei seg på vegne av de som føler at man snakker om uføretrygdede på den måten.

– Hvis du blir tilkjent en uføretrygd, er det et resultat av en prosess som varer over mange år. Med masse utrygghet, masse vurderinger, dokumentasjon og legebesøk, sier Tonje Brenna til FriFagbevegelse.

Flere i jobb

Tirsdag behandlet Stortinget regjeringens arbeidsmarkedsmelding.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) får flertall for 11 tiltak som skal gi jobbmuligheter for flere.

Regjeringens målsetting er en sysselsettingsandel på 82 prosent. I dag er den på litt over 80 prosent.

– Vi skal få 135.000 flere i jobb. Det kommer til å bety at vi både må spille på verktøykassa vår, men også være villig til å endre den, sier hun.

Og minner om at med alt vi skal få til i dette landet de neste årene, er vi helt avhengig av arbeidstakerne.

Arbeidsministeren er opptatt av at alle skal få en mulighet til å ta ut den arbeidsevnene de har.

– Men det vil flere uføre må over i jobb?

– Den som kan jobbe noe, må få muligheten til det. I et trygt og godt organisert arbeidsliv, hvor hele faste stillinger er normalen, må det også være et stort rom for at folk kan jobbe deltid hvis det er alternativet, sier Tonje Brenna.

Lønnstilskudd for unge

Det viktigste grepet arbeidsministeren trekker fram, er et tiltak for de unge; en ny form for lønnstilskudd.

– Her kombinerer vi ungdomsgarantien med et program som ikke har en helserelatert inngang. Et ungdomsprogram med et bedre kombinert løp, hvor man slipper å bruke mange år på å få den hjelpen man trenger.

– Det norske arbeidslivet er i stort veldig inkluderende. Men det private arbeidslivet er ofte flinkere til dette enn det offentlige, sier Tonje Brenna.

Brenna vil av den grunn bruke mer lønnstilskudd i offentlig sektor.

– Her må kommunene og det offentlige skjerpe seg. Hvis ikke kommer det offentlige til å tape, skyter hun inn.

– Lønnstilskudd er er noe vi vet av erfaring er blant de grepene som gir folk en sjanse. Vi foreslår blant annet en type lønnstilskudd som starter med at Nav betaler lønn i starten, hvor arbeidsgiver tar mer og mer over. Du ender til slutt med fast ansettelse, sier hun.

– Ikke flinke nok

For en drøy uke siden gikk Erna Solberg ut i VG og sa at verken Høyre eller Ap har lyktes i kampen mot uføre-uføret.

Tonje Brenna er ikke imponert over hvor selvkritisk Solberg var, men innrømmer at verken Høyre eller Ap har vært flinke nok i arbeidsmarkedspolitikken.

– Det står altfor mange utenfor arbeidslivet. Men det er ikke slik at alle som står utenfor jobb er uføretrygda. Folk er i ulike faser eller løp.

– Vi har for mange unge som kunne vært i en produktiv virksomhet, og som ikke er det. Derfor har vi også lagt fram arbeidsmarkedsmeldingen, sier Tonje Brenna.

Økt fribeløp

Hun står imidlertid på at man må ha en form for avkorting på uføretrygden.

I Stortingets innstilling til arbeidsmarkedsmeldingen ligger det imidlertid også inne en økt grense for fribeløp – det vil si hvor mye penger du kan tjene i tillegg til uføretrygden.

Brenna mener hvor mye du kan tjene i tillegg til å ha en uføretrygd, ikke er den viktigste debatten for hvordan vi får flere i jobb.

– Det må være mulig å kunne kombinere arbeid og trygd. Vi legger blant annet opp til at man kan ha flere arbeidsforsøk, hvor du kan få prøve deg i jobb uten å få redusert uføregrad. Det gjør det enklere å teste om du kan jobbe mer.

– Men vi må ha en avkorting fordi lønn skal jo erstatte trygden hvis du kan jobbe, mener Brenna.

Samtidig er hun villig til å øke fribeløpet. Noe blant annet Rødts Mimir Kristjansson setter stor pris på.

– Alle partier med unntak av Høyre vil øke fribeløpet for uføre. Vi og SV har foreslått til 1G. Mens Ap er villig til å øke det. Det er et ganske historisk gjennombrudd, sier han til FriFagbevegelse.

---

Regjeringens plan

De 11 viktigste punktene i regjeringens plan for å få flere i jobb:

Budsjettstyrking: 2025-budsjettet er styrket med nesten 770 millioner til tiltak som skal få flere i jobb.

Trappe opp og ha mer stabil bruk av arbeidsmarkedstiltak.

Ungdomsprogram. Har lansert et nytt ungdomsprogram som starter til høsten. Unge som deltar i programmet, får økonomisk støtte uten å måtte ha en diagnose.

Ungdomsgaranti: Unge under 30 år får tidlig, tett og tilpasset oppfølging helt fram til arbeid.

Mer opplæring. Øke bruken av Navs opplæringstiltak. Skal bli mer fleksibelt, og i større grad skje på arbeidsplassen.

Lønnstilskudd i 4 år for utsatte unge. Etablere et forsøk med fireårig lønnstilskudd for utsatte unge.

Mer bruk av midlertidig lønnstilskudd.

Ungdomsløft. Garantere at alle under 30 år gis tilbud om jobberfaring, oppfølging eller utdanning og inviterer til et «Ungdomsløft»

Mer bruk av varig lønnstilskudd, som alternativ til uføretrygd.

Mer samarbeid mellom helse og Nav. Bygge ut tilbudet om individuell jobbstøtte (IPS) der helsetjenesten og Nav samarbeider om å følge opp personer med psykiske lidelser.

Følge opp unge uføre. Unge som ønsker å prøve seg i arbeid etter at det har gått noe tid, bør få målrettet informasjon om arbeidsrettet oppfølging fra NAV-kontoret.

---