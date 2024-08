– Hun vil få fram sannheten

Avhøret vil finne sted i løpet av uken, opplyser Snekkestads bistandsadvokat Petter J. Grødem til VG onsdag formiddag. Til Aftenposten opplyser Grødem at avhøret gjennomføres torsdag.

– Hun er opptatt to ting: å få fram sannheten og å gi sitt bidrag til at dette ikke skal skje igjen, sier Grødem til NTB.

Snekkestad var kjæreste og samboer med Marius Borg Høiby fra 2018 til 2022. Etter at Høiby i forrige uke ble siktet for kroppskrenkelse mot en annen kvinne, har to også tidligere kjærester av kronprinsesse Mette-Marits sønn fått status som fornærmede.

Politiet undersøker begge sakene etter bestemmelsene om vold i nære relasjoner i straffeloven, skriver Nettavisen.

Ønsker å samarbeide

Snakkestad var i avhør hos politiet fredag i forrige uke. Tirsdag møtte hun etterforskerne på nytt sammen med bistandsadvokaten. Onsdag ble det kjent at politiet ønsker et tredje avhør.

– Hun har vært helt tydelig på at hun ønsker å samarbeide med politiet og svare på de spørsmålene de har. Hun forstår godt at politiet ønsker å snakke seg ferdig med henne, sier Grødem til NTB.

Advokaten understreker at det er ikke er uvanlig med flere avhør av samme person under en etterforskning. Tirsdag opplyste bistandsadvokat John Christian Elden at også Høibys ekskjæreste fra 2023, Nora Haukland, har fått status som fornærmet og skal avhøres i saken.

Taus forsvarer

At noen er gitt status som fornærmet i en sak, innebærer ikke automatisk at noen er siktet på den andre siden.

Marius Borg Høibys forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, har holdt svært lav profil i saken og har ikke kommentert de siste opplysningene om avhør av tidligere kjærester.

– Som forsvarer for Marius er det ikke mulig eller riktig av meg å kommentere enhver ny påstand eller opplysning i mediene. Vi kommer tidligst til å kommentere noe mer hvis politiet tar nye formelle skritt i saken, skrev forsvareren i en melding til NTB mandag.

---

Tidslinje i saken mot Marius Borg Høiby

4. august: Politiet rykker ut til en adresse på Frogner i Oslo i forbindelse med en voldshendelse i en leilighet i løpet av natten.

6. august: Advokat Øyvind Bratlien bekrefter at kronprinsesse Mette-Marits sønn og kronprins Haakons stesønn, Marius Borg Høiby, er siktet for kroppskrenkelse. Politiet bekrefter at en person ble pågrepet, men senere dimittert fra arresten. Kronprinsesse Mette-Marit utsetter reisen til sommer-OL i Paris.

7. august: Politiet opplyser at siktelsen gjelder både kroppskrenkelse og skadeverk, og at det er en relasjon mellom Høiby og fornærmede. Kronprins Haakon kaller det «en alvorlig sak».

8. august: Mette Yvonne Larsen oppnevnes som bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen. Dagen etter uttaler Larsen at hennes klient ønsker ro og er sykmeldt.

13. august: Politiet opplyser at Høiby ble pågrepet av politiet på Jansløkka skole i Asker 4. august, samt at han ikke har ønsket å forklare seg. Slottet bekrefter at kronprinsesse Mette-Marit har vært i kontakt med fornærmede.

14. august: Marius Borg Høiby innrømmer vold og rusbruk i en uttalelse til NRK, der han også kaller den fornærmede kvinnen sin kjæreste. Forsvarer Bratlien kaller det en erkjennelse av straffskyld. Fornærmedes bistandsadvokat sier det er noe hennes klient har ventet på.

15. august: Politiet bekrefter at det er planlagt avhør av Marius Borg Høiby uka etter, samt at hans ekskjæreste Nora Haukland er innkalt til avhør etter at hun har anklaget ham for vold under deres forhold.

16. august: Politiet sier at siktelsen mot Borg Høiby kan utvides. En annen ekskjæreste, Juliane Snekkestad, som også har anklaget Høiby for vold, er i avhør hos politiet og får status som fornærmet i saken.

20. august: Haukland får status som fornærmet, idet både hun og Snekkestad innkalles til nye avhør. Ifølge kvinnenes bistandsadvokater undersøker politiet begge forholdene opp mot bestemmelsene om vold i nære relasjoner i straffeloven (§282), som har en øvre strafferamme på seks års fengsel. Høiby er ikke siktet i disse sakene.

---

