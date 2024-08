Må Bollestad ta en Biden?

Det murres i Kristelig Folkeparti. Det er ett år igjen til valget, og det kan virke som panikken har begynt å bre seg i partiet. Noen er misfornøyde med hvordan partileder Olaug Bollestad har profilert KrF gjennom tre år. Synligheten er det ikke noe å si på. Lederstilen er utradisjonell. Hun har 130.000 følgere på Instagram, men livat opptreden på sosiale medier gir ikke alltid det nødvendige antall stemmer.

Uenighet om profil finnes det i de fleste politiske organisasjoner, men for et av de minste partiene på Stortinget virker det å være en konflikt som går svært dypt. Løses den ikke i god tid før neste års valg, vil KrF kunne se langt etter å kare seg over sperregrensen. Lav velgeroppslutning om KrF kan ha konsekvenser for om det blir en rødgrønn eller borgerlig regjering fra høsten 2025.

Olaug Bollestad har vært sykmeldt siden juni, og det vil vare ut august. Det kan ikke utelukkes at sykmeldingen har sammenheng med stridigheter og konfrontasjoner innad i partiet. Avisen Vårt Land stiller spørsmål om det har utviklet seg en konflikt mellom Bollestad på den ene siden og første nestleder Dag Inge Ulstein og generalsekretær Ingunn Ulfsten på den andre. I en slik situasjon dannes det raskt fløyer. Blir spenningsnivået høyt nok, er det ikke uventet at varslingsinstituttet tas i bruk.

Retten til å varsle er viktig, og i arbeidslivet er det strenge regler for hvordan varsler skal håndteres innen en organisasjon eller en bedrift. Alle som har opplevd å skulle håndtere varslingssaker, vet at det er lett å havne i grøfter. Det er en balansekunst uten like. Et spørsmål som alltid må stilles er om varslingen er et ledd i en brutal maktkamp.

Kompleksiteten i slike saker virker å være økende, og i Dagens Næringsliv sist lørdag uttalte arbeidslivsadvokat Jan Fougner at det er blitt en eksplosjon i pågang av folk som er misfornøyde på jobb. Han kaller det en epidemi, og den personlige misnøyen fører også til økning i antall varsler. Fra 2005 skrudde dette seg ytterligere til fordi det ble gjort en tilføyelse i arbeidsmiljøloven som skulle hindre at de som valgte å varsle ble utsatt for gjengjeldelser fra ledelsens side.

Det er generalsekretær Ingunn Ulfsten som skal håndtere varslingen om Bollestads lederstil. Hvis det er hold i spekulasjonene om at generalsekretæren er en del av konflikten, vil det bli ekstra betent.

Uansett hva som blir utfallet av varslingssaken, er partileder Olaug Bollestad havnet i en situasjon som gjør det enda vanskeligere å fortsette som partileder. Å få en riktig forståelse av hvor stor misnøyen i eget parti er, er ikke alltid lett for en som står midt oppi tumultene. Man får ofte oppmuntrende tilrop fra egen heiagjeng, mens de misfornøyde holder seg tause.

Det er fristende å trekke en parallell til president Joseph Biden. Det gikk lenge før han skjønte hvor stor misnøyen var i Det demokratiske partiet. Han hadde ikke lenger den nødvendige tillit hos sine partifeller. Under sitt covid-opphold hjemme, fikk han endelig tatt beslutningen om å trekke seg som presidentkandidat. Han innså at nye krefter måtte til for å hindre at Donald Trump skulle gå strake vegen til Det hvite hus.

Kanskje er det samme erkjennelse Olaug Bollestad omsider vil lande på. Hensynet til eget parti må telle mer enn personlige ønsker. Velger hun å gi seg som partileder, kan det være at Dag Inge Ulstein ikke lenger er så bombastisk på at han trekker seg ut av politikken. Han gjorde en god figur under partilederdebatten i Arendal med troverdig KrF-argumentasjon. Det er ikke ofte at en representant fra KrF får terningkast fem fra Dagsavisen. Mange seere la nok merke til at Ulstein framsto frisk og ungdommelig med sitt halvlange hår, åpne skjorte og myke fritidssko. Man skulle tro det var en klesdesigner som hadde vært på ferde for å bygge en sårt tiltrengt ny KrF-profil.

