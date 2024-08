Ut mot Listhaug: – Det vil føre til nedleggelse av norsk industri

– Nå omstiller markedene vi leverer industriproduktene våre til seg. Hvis vi ikke er med på den samme reisen, da er det ikke industri lenger i Norge, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB.

Han er svært begeistret over en graf som Norsk Industri skal presentere på Arendalsuka torsdag.

Grafen viser nemlig at samtidig som CO2-utslippene i industrien er kuttet kraftig de siste årene, har produksjonen økt.

– Det er fantastisk inspirerende for oss som holder på med både klima- og industripolitikk, nemlig at industrien får til å både omstille seg, kutte utslippene sine, og samtidig øke produksjonen sin, sier Eriksen.

– Selvskading

Nå retter han pekefingeren mot Sylvi Listhaug, som han mener er tydelig motbevist.

Tidligere i sommer gikk hun nemlig ut og advarte om at store deler av klimagasskuttene i industrien er et faresignal. Da hadde SSB lagt fram tall som viser at utslippene av klimagasser gikk ned med 4,7 prosent i 2023, mye takket være industrien.

– Det er spesielt å se at en statsråd fra Arbeiderpartiet står på TV og jubler over at norsk industriproduksjon er blitt redusert som følge av høye strømpriser, sa Listhaug til Nationen.

Frp-leder Sylvi Listhaug. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Nå svarer Bjelland Eriksen slik:

– Den myten som særlig Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet stadig framfører om at klimapolitikk betyr industridød, det er rett og slett tøv, det er avkreftet.

– Må ned til null

Bjelland Eriksen mener tvert imot at det er omvendt, og at norsk industri vil tape konkurransekraft hvis de ikke evner å kutte utslippene.

– Det vil føre til nedleggelse av norsk industri. Hvis du ser på hva som skjer i de markedene som Norge leverer industriproduktene våre til, i Europa, så har de pekt ut en helt tydelig retning for hvor de skal. De skal til null. Og det betyr at alle her hjemme som har lyst til å være med på den reisen, må til null i tillegg.

Han har følgende beskjed til Sylvi Listhaug:

– Se rundt deg på hva som skjer i verden. Oppdater klima- og industripolitikken deres. Dere bruker argumenter som kanskje var relevante i klimapolitikken for 20 år siden, men nå omstiller markedene seg.

– Industrien leverer

Administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri, er mannen som skal legge fram grafen Bjelland Eriksen er så begeistret for.

Han oppsummerer utviklingen slik:

– Industrien har redusert utslippene med 45 prosent siden 1990, og med 23 prosent siden 2008. Samtidig så har vi økt produksjonen. Det beviser jo at industrien både satser og leverer, sier han.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri. (Tone Buene/Norsk Industri)

Han tror at den grønne utviklingen er et gode for industrien.

– Vi mener jo at det er tøffe krav, men samtidig er det helt avgjørende for at Norge og Europa skal være konkurransedyktige framover.

Trenger mer kraft

– Så du opplever ikke at klimakravene kan være hemmende eller kvelende på noe vis for industrien?

– Nei, jeg tror de er helt nødvendige for at Norge og norsk industri skal være konkurransedyktige om 10, 15, 20 og 50 år.

Han mener imidlertid at det er viktig at politikerne stiller opp ved å legge til rette for mer kraftproduksjon.

– I det store bildet er industrien avhengige av strøm. Vi trenger at vi investerer mye mer i kraft, og særlig fornybar kraft i Norge, for å klare å være konkurransedyktige i det markedet vi ser framover.

Mener debatten avspores

Listhaug avfeier kritikken og sier hun aldri har påstått at det ikke er mulig å kutte globale utslipp samtidig som man øker norsk industriproduksjon.

– Det er jo nettopp derfor Fremskrittspartiet har vært så tydelige på at vi må kjøpe flere kvoter i stedet for å tvinge norske bedrifter til meningsløse elektrifiseringsprosjekter som i praksis betyr at de må gjøre de samme kuttene to ganger, og som i tillegg presser opp strømprisene for vanlige folk, sier Listhaug til NTB.

Hun mener det hele er et billig forsøk på å avspore hele debatten fra klima- og miljøministerens side.

– Det er et faktum at store deler av utslippskuttene i 2023 skyldes lavere industriproduksjon på grunn av høye strømpriser, flytting av utslipp til utlandet på grunn av elektrifisering av sokkelen og færre amme- og melkekyr i landbruket, sier hun.

– Ap presser fram ineffektive tiltak

Listhaug påpeker at det at utslippene faller i norsk industri og bergverk som er tilknyttet kvotepliktig sektor, bare er et bevis på at kvotekjøp er et effektivt klimatiltak der man både kjenner kostnaden og effekten.

– Problemet med Arbeiderpartiets klimapolitikk er at de har gått vekk fra kost/nytte i disse spørsmålene, og heller vil presse fram ineffektive og ekstremt kostbare tiltak som bare flytter norske utslipp til andre land.

