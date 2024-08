Great Barrier Reef trues av det varmeste havet på 400 år, ifølge studie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vanntemperaturene rundt det spektakulære marine økosystemet har økt årlig siden 1960, men var spesielt høye i forbindelse med flere tilfeller av korallbleking nylig, ifølge studien, som ble publisert i tidsskriftet Nature onsdag.

Rapporten sier den økte temperaturen i havet mest sannsynlig skyldes menneskeskapte klimaendringer. Medforfatter og klimaforsker Helen McGregor ved universitetet i Wollongong i Australia sier hun er «ekstremt bekymret» for revet og sier temperaturøkningen er uten sidestykke.

– Dette er koraller som har levd i 400 år, og dette er de varmeste temperaturene de har opplevd. Dette er revets svar på mammuttrærne på land, sier hun til AFP med henvisning til kjempesequoiaen, som vokser vilt i California.

Skjørt og mangfoldig økosystem

Great Barrier Reef – Det store barriererevet – omtales ofte som verdens største levende struktur. Det strekker seg over 2300 kilometer langs nordøstkysten av Australia og er livsgrunnlaget til et enormt artsmangfold, med over 600 typer koraller og 1625 fiskeslag.

Gjentatte tilfeller av massebleking – der ekstrem varme tapper korallene for næringsstoffer og farge – truer det skjøre økosystemet. Korallbleking skjer når temperaturen i havet stiger mer enn 1 grad.

Forskere har brukt prøver fra korallskjeletter til å rekonstruere overflatetemperaturen i havet fra 1618 til 1995. De har påvist at temperaturene var forholdsvis stabile før 1900, men at havet i gjennomsnitt har blitt 0,12 grader varmere siden 1960.

Under de fem tilfellene av massebleking av koraller i 2016, 2017, 2020, 2022 og 2023 var temperaturen betydelig høyere.

– Eksistensiell trussel

Richard Leck, som leder World Wide Fund Australias arbeid med havet, sier revets fremtid blir stadig mer sårbar.

– For øyeblikket ser vi at revet er motstandsdyktig. Det har kommet seg etter tidligere bleking, men på et tidspunkt ryker strikken. Korallrevene er det første økosystemet på jorden som står overfor en eksistensiell trussel om følge av klimaendringene, sier Leck.

– Jeg tror vi må ha håp om at verden ikke vil stå og se på at der skjer. Men vi er en brøkdel av et sekund unna midnatt, sier han til AFP.

