Kraftig økning i grensehandelen i første halvår

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tallene tilsvarer en økning på 12,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nordmenn gjennomførte nesten 2,7 millioner dagsturer over grensen, noe som utgjør en økning på 360.000 turer fra samme periode året før.

– Grensehandelen pleier å ta seg opp rundt høytider og ferieperioder, når folk har tid til å dra på dagsturer over grensen. Få solskinnsdager flere steder i starten av sommeren kan ha bidratt til at flere valgte å ta en dagstur over grensen, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

Den norske handlekurven

Ola og Kari Nordmann fyller varekurven primært med mat- og dagligvarer. Rundt 42 prosent av all grensehandel dreier seg om disse varegruppene.

Alkohol utgjorde 14 prosent av handlekurven, hvorav 8 av prosentene er utgifter til vin, og omtrent 6 prosent går til alkoholholdig øl og sider.

I tillegg gikk drøyt 11 prosent til nikotinholdige varer, halvparten til snus, og en tilsvarende andel på sigaretter og tobakk.

Dessuten er brus og mineralvann populært og utgjorde 7,6 prosent av varekurven. Sjokolade og godteri sto for 4,7 prosent.

Velger det samme

Henriksen i SSB påpeker at sammensetningen av varekurven fra første halvår i fjor er ganske lik samme periode i år.

I gjennomsnitt var sluttsummen på handleturen hos söta bror 1921 kroner. Det er litt lavere enn tilsvarende periode i fjor, da vi brukte 1968 kroner per tur. Men antall handleturer har økt kraftig, så derfor blir totalkostnadene for alle handleturene over grensa høyere.

Les også: AAP: – Dette er det ingen som forteller deg (+)

Les også: Harris tar grep i kampen mot Trump: – Et «olympisk lag» (+)

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende