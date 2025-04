Motstandsbevegelsen har våknet i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sammen med representant for delstaten New Yorks 14. distrikt, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), samler Bernie Sanders for tiden store folkemengder rundt om i USA. Budskapet er enkelt: kjemp mot oligarkiet.

«Jeg stiller ikke som president, og dette er ikke en kampanje. Man må gjøre det man må. Landet er i fare, og jeg vil spille min rolle.», sa den amerikanske senatoren og aktivisten Bernie Sanders til The Associated Press i mars.

– Den amerikanske venstresiden våkner til live igjen, muligens. Men store folkemengder er en upålitelig indikator. AOC og Sanders’ celebritet tiltrekker også skuelystne.

Det sier Professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og USA-ekspert, Hilmar Mjelde, til Dagsavisen.

– Jeg tror Bernie Sanders har gjort det demokratiske partiet giftig blant latinervelgere. Sosialiststempelet hans skremmer latinervelgere, latinere som har rømt fra sosialistisk styresett i Latin-Amerika skyr sosialisme som pesten.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

– Beveger seg mot en autoritær samfunnsform

Ikke bare vil Sanders gjenopplive motstandsbevegelsen mot Trump, men han vil også forandre hele det politiske systemet i USA. Bevegelsen kommer særlig som følge av Donald Trumps handlinger, og samarbeid med milliardæren Elon Musk, etter han vant presidentvalget i USA for andre gang i januar.

Rundt om i USA var det lørdag varslet over 1200 demonstrasjoner under slagordet «Hands OFF!!«, som kan oversettes til «ikke rør» eller «hold dere unna». Bak står over 150 grupper, blant dem organisasjoner, fagforeninger, menneskerettsaktivister, veteraner og forsvare av valgsystemet, skriver NTB.

Protestene retter seg hovedsakelig mot Trumps og Musks omfattende kutt i flere statlige departementer og etater. Men mange benyttet anledningen til å vie avsky mot flere deler av Trumps politikk.

Da Trump tok inn Elon Musk som rådgiver og høyre hånd i Det hvite hus, vakte det reaksjoner over hele verden.

Blant annet har Musks «Department of Government Efficiency», DOGE, sparket hundretusenvis av ansatte i staten siden Trump tiltrådte i januar, ifølge CBS.

Tusentalls av demokratiske velgere har møtt opp for å få utløp for sitt raseri og skuffelse de seneste ukene. Få demokratiske ledere har evnet å samle såpass store folkemengder på så kort tid som Sanders har gjort, ifølge Time Magazine.

AOC Bernie Sanders Mange mennesker møtte opp på "Fighting Oligarchy"-turnéen i Civic Center Park i Denver fredag 21. mars. (David Zalubowski/AP)

Oligarki

– Jeg har snakket om begrepet oligarki som en abstraksjon i årevis, sa Sanders etter en samling i Arizona, ifølge The Guardian.

Han viste blant annet til Donald Trumps innsettelse, da verdens tre rikeste menn, Elon Musk, Jeff Bezos og Mark Zuckerberg, var plassert foran Trumps kabinett i salen.

– Du må være litt blind for å ikke forstå at du har en regjering av milliardærklassen, for milliardærklassen, etter milliardærklassen. Og på toppen av det hele, beveger Trump seg veldig raskt mot en autoritær samfunnsform, sa han.

---

Hva er et oligarki?

Styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer.

Det er vanlig å regne det som en type diktatur.

Forhold som fremmer oligarki, kan være organisasjonens byråkratiske struktur.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Global anti-Trump-bevegelse

«Fighting Oligarchy» er heller ikke det eneste eksempelet på protester mot Trump og hans medspillere om dagen.

Lørdag ble det arrangert «Hands off!»-protester mot Trump-Musk-administrasjonen rundt om i USA og Europa. Her sender de et klart budskap: «Ta hendene av helsevesenet vårt, vår sosiale sikkerhet, våre borgerrettigheter, vår frihet og vår utdanning.», ifølge CBS.

Senest for en uke siden fant også den globale endags-aksjonen «Tesla Takedown» sted, der store folkemengder samlet seg utenfor lokale Tesla-forhandlere. Også her var målet å gi en beskjed til Trump-administrasjonen om at deltakerne er imot Musks samarbeid med det amerikanske regjeringen.

"Hands Off!"-demonstrasjoner foregikk verden over lørdag 5. april. Her i Berlin i Tyskland. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

Venstrepopulistisk

Professor Mjelde mener at den virkelige testen for å se om det er futt i den amerikanske venstresiden vil være kongressvalget i 2026 og presidentvalget i 2028.

– Den neste store folkebevegelsen i USA kan bli venstrepopulististisk, som en reaksjon på det høyreradikale Trump-regimet. Trump driver nå hasardspill med amerikansk økonomi, og venstrepopulisme handler nettopp om økonomisk misnøye, sier han.

Ocasio-Cortez oppfordrer på turneen demokratiske velgere til å velge kandidater med «motet til å kjempe for arbeiderklassen».

– Dette handler ikke bare om republikanere. Vi trenger at Det demokratiske parti kjemper hardere for oss også, sa Ocasio-Cortez i Arizona ifølge The Guardian.

– Samme problem som Harris

Selv har Ocasio-Cortez kommet opp i diskusjonen om hvem som skal lede det demokratiske partiet til en valgseier i 2028. Ifølge intervjuer med flere titalls demokratiske lovgivere, medhjelpere og strateger, er det et stadig større ønske om å løfte fram Ocasio-Cortez i partiet, skriver NBC.

Ifølge NBC avviser likevel en av hennes rådgivere at Sanders overlater stafettpinnen til henne som leder for den progressive bevegelsen. De mener at hun ikke planlegger å stille som guvernør i New York, utfordre majoritetslederen i det amerikanske senatet, Chuck Schumer, eller prøve seg på Det hvite hus.

USA-ekspert Hilmar Mjelde er heller ikke sikker på Ocasio-Cortez framtid som eventuell presidentkandidat.

– Hun har stjernefaktoren. Men hun er så langt ute på venstresiden at hun vil få samme problem som Kamala Harris, nemlig at hun stemples som en venstreradikaler i utakt med resten av landet, sier han til Dagsavisen.

AOC Bernie Sanders Senator Bernie Sanders og representativ for delstaten New Yorks 14. distrikt, Alexandria Ocasio-Cortez, på deres "Fighting Oligarchy"-turné i Civic Center Park i Denver fredag 21. mars. (David Zalubowski/AP)

