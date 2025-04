Klasseskille mellom øst og vest i munnen

Folkehelseundersøkelsen som ble lagt fram mandag, viser ikke bare forskjeller mellom øst og vest i Oslo når det gjelder helse. Også i munnen er det klasseskiller.

I undersøkelsen er det også spurt om folks tannhelse. Her er det også store forskjeller mellom øst og vest.

Mens andelen med god tannhelse er på 79 prosent i Bydel Vestre Aker, 77 prosent i Nordre Aker, er den på kun 54 prosent i Bydel Stovner, og 60 prosent i Bydel Søndre Nordstrand.

Går man enda dypere i tallene på del-bydeler, ser man at under halvparten (47 prosent) på Haugenstua har god tannhelse, mens det på Smestad er 84 prosent.

Kan ikke akseptere dette

Dette opprører SV.

– Vi kan ikke akseptere at smilet viser om du er fattig eller rik. I Vestre Aker har nesten 4 av 5 god tannhelse, mens på Stovner er det kun litt over halvparten. Hva gjør helsebyråden fra Høyre? Han nekter å innføre tannhelsereformen som SV har fått flertall for på Stortinget. Men vi kan ikke bli en by der de med best råd kjøper seg forbi helsekøen, sier leder i Oslo SV og stortingskandidat Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). (Annika Byrde/NTB)

Hun sier at SV er godt i gang med å rulle ut en tannhelsereform på Stortinget.

– Vi har blant annet sikret billig tannlege for unge voksne helt opp til 28 år. Og vi gir oss ikke før vi er i mål. Det skal ikke koste mer å gå til tannlegen enn til legen. Men her i Oslo møter vi stor motstand. Høyrebyrådet har nektet å innføre billig tannhelse slik Stortinget har bestemt, og bruker pengene de har fått på andre formål, sier hun.

– SV på Stortinget har så langt levert Oslo en helsepolitisk gavepakke på nesten 100 millioner kroner i året. Befolkningen får mindre tannplager, og staten tar regningen. Vi hadde ærlig talt forventet et pent Colgate-smil fra helsebyråden. Ikke tenners gnissel, sier hun.

Møter seg selv i døra

Fungerende helsebyråd Thea Kristine Schjerven (H) mener SV møter seg selv i døra her.

– SV vil altså bruke milliarder av kroner på gratis tannbehandling til dem med best tannhelse, mellom 21-28 år, samtidig som tusenvis av barn og unge venter på time, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Helsebyråd Thea Kristine Schjerven (H). (Sturlason / Oslo kommune/Sturlason / Oslo kommune)

– Byrådet vil prioritere tannbehandling til barn og unge først, uavhengig av hvor du bor i Oslo. Arven fra det forrige byrådet, med stort etterslep av barn og unge, er særlig kritisk for de minste barna på 3 år. Det er i ung alder man får på plass gode vaner som forebygger problemer med tennene senere i livet, sier hun.

Hun sier at byrådet har gitt Helseetaten i oppdrag å se på en fremtidsrettet innretning av den offentlige tannhelsetjenesten.

– Tannhelsetjenesten i Oslo er under press og har et stort etterslep på innkalling av også andre prioriterte grupper, som eldre, rusavhengige og personer med sterk tannlegeangst. I en tid med stram kommuneøkonomi er det viktig å prioritere det viktigste først, sier helsebyråden.

Klasseskille

Presidenten i Den norske tannlegeforening (NTF), Heming Olsen-Bergem, synes ikke tallene i undersøkelsen er overraskende.

– Gitt det vi vet om sosial ulikhet i helse og munnhelse er disse tallene ikke overraskende. Tannhelse er helse og forklares gjennom de samme markørene som skiller helsen mellom øst og vest. Sosioøkonomiske faktorer som utdanning og inntekt gjør seg gjeldende, sier han til Dagsavisen.

---

Store forskjeller

De med lavest utdanning og dårligst økonomi har flere helseproblemer og scorer dårligere på spørsmål om livskvalitet i Folkehelseundersøkelsen.

«Vestlige bydeler preges av bedre helse og sosioøkonomiske forhold, mens det i flere østlige bydeler er høyere forekomst av helseproblemer, økonomiske vansker og lavere andeler som rapporterer høy sosial støtte, skriver FHI i sammendraget av rapporten fra undersøkelsen.»

Undersøkelsen viser at Oslo er en god by å bo og leve i. 7 av 10 voksne vurderer egen helse som god, og de fleste opplever at det er trygt i eget nærmiljø. Samtidig viser undersøkelsen at Oslo er en by med store forskjeller og mange utfordringer, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

---

– Er tennene blitt et klasseskille mellom øst og vest?

– Når tannhelse er helse, er klasseskillet det samme. Personlig økonomi har mye å si for helse generelt, og uhelse spesielt. Inntekt er den klareste indikatoren på bruk av helsetjenester, og personer med svekket helse bruker helsetjenester i større grad enn personer med god helse – med unntak av tannhelsetjenester. Dersom man har dårlig økonomi, tar man seg generelt ikke råd til tannhelsebehandling før det blir akutt. Det går bekostning av forebygging og regelmessig tannhelsesjekk og tidlig behandling av sykdom, sier han.

Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening . (Privat)

– Det er stor sosial ulikhet i munnhelse og de udekkede behovene for tannhelsetjenester er størst blant permitterte, arbeidsledige og personer med ingen eller lav inntekt, sier Heming Olsen-Bergem.

– Gjør myndighetene nok for tannhelsen?

– I dagens modell der myndighetene påtar seg et begrenset ansvar for visse grupper av befolkningen og visse sykdommer, er finansiering ikke dekkende. Her bør myndighetene rette opp i underfinansieringen. NTF jobber for en fremtidig modell der all nødvendig tannbehandling er rettighetsfestet, som all annen helse – dette må finansieres av myndighetene. NTF er bekymret for tallene som viser at store grupper i samfunnet rapporterer at de har dårlig munnhelse og at det så tydelig er sosial ulikhet, sier presidenten i Tannlegeforeningen.

– NTF fastholder at økte ressurser til tannhelse først og fremst må rettes til de som har det største behovet, og ikke de som tilfeldigvis er 21-28 år. Retten til nødvendig tannhelsetjeneste er først og fremst en helsefaglig vurdering, ikke sosioøkonomisk. NTF ønsker å rette opp i folks uhelse, ikke folks lommebok, sier Heming Olsen-Bergem.

