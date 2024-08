Vedum mener ungdomskriminalitet drives av narkotika

Vedum sier til Klassekampen at han vil gi politiet flere maktmidler og mener staten må kunne låse barn inne. Han mener hovedårsaken til økningen i kriminalitet begått av unge er salg av ulovlige rusmidler.

– Jeg mener det er narkotika, og hvor mye penger det er å tjene på det, som er hoveddriveren bak ungdomskriminaliteten, sier Vedum.

Han er svært kritisk til at den borgerlige regjeringen i sin tid foreslo å avkriminalisere mindre brukerdoser med narkotika. Vedum mener det har oppstått et vakuum i etterkant, der det ikke er tydelig for politiet hvilke maktmidler de har og der ungdom tenker at rusbruk ikke er så farlig.

– Jeg mener Høyre og Venstre må se seg selv i speilet. Det de gjør på dette feltet, mener jeg er veldig uklokt, sier han.

Han vil ikke senke den kriminelle lavalderen, men sier det offentlige må ha flere muligheter til å holde tilbake lovbrytere under 15 år.

– Det å sette en 13-åring i fengsel vil gjøre vedkommende veldig sårbar for å rekrutteres inn i videre kriminalitet. Men man må kunne holde tilbake en 13-åring som terroriserer samfunnet, også fysisk, sier Vedum.

