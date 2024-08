Kvinne får erstatning fra Kripos – krever dobbelt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samfunnsdebattant Hege Røsåsen ble i september 2021 overvåket av politiet og tvunget til å ta rustest mens hun var gravid. Det skjedde etter at hun ytret seg om rus og ruspolitikk i sosiale medier.

Ifølge Kripos er Røsåsen tilkjent erstatningen fordi politiets overvåking og deling av informasjon om henne med kommunen, som krevde rustesten fordi hun var gravid, var et grovt tjenestebrudd.

«Feilene som ble begått, var av en slik art at de samlet sett utgjorde et grovt brudd på tjenesteplikter. (...) Din klient var i tillegg gravid, og graviditet anses i seg selv som en sårbar og emosjonelt krevende tilstand», skriver Kripos i et brev til Røsåsens advokat John Christian Elden som VG har fått tilgang til.

I tillegg til erstatningen dekker Kripos utgiftene hennes til juridisk bistand i forbindelse med oppreisningskravet.

Røsåsen sier hun setter pris på at Kripos prøver å rydde opp, men mener at beløpet er en vits.

– Kripos burde foreslå en sum som virkelig kommuniserer at det har skjedd grove feil som aldri skal gjenta seg, sier hun.

Advokat Elden mener beløpet burde være dobbelt så høyt og har sendt inn klage.

– Grovheten i taushetsbruddet og konsekvensene dette fikk for Hege, tilsier at hun bør få en merkbar erstatning og dekket alle sine utgifter. Vi har derfor bedt om at beløpet økes, sier Elden til VG.

