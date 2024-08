UD fraråder alle reiser til Israel og Palestina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den pågående krigen mot Hamas i Gaza, de stadige rakettangrepene mot Israel fra særlig sørlige Libanon, og de siste dagers angrep og drap på to Hamas- og Hizbollah-ledere i Beirut og Teheran, gjør at Israel er i beredskap for en forverret sikkerhetssituasjon. Situasjonen kan raskt forverres, skriver UD i en pressemelding.

Til nå har UD frarådet alle ikke strengt nødvendige reiser til Israel.

UD har frarådet alle reiser til eller opphold i Gaza og til regionene Nablus og Jenin på Vestbredden, samt frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

– På grunn av krigen mellom Israel og Hamas er det farlig å oppholde seg i Gaza. Situasjonen på Vestbredden er meget ustabil og uforutsigbar. Det er hyppige israelske militæraksjoner og en økning av protester og voldshandlinger fra israelske bosettere, står det videre i pressemeldingen.

