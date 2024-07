Oslo-ordføreren feilsitert på anslag over narkotikasmugling via Oslo Havn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lindboe sier til Aftenposten at det hele må dreie seg om en misforståelse. Hun sier at uttalelsene hennes gjelder for Norge samlet.

– Jeg fikk vite av lederen i Tollerforbundet at Tolletaten anslår at det kan være snakk om 5–6 tonn kokain i året, skriver ordføreren.

Anslaget om 8 milliarder kroner er basert på gateverdien av kokain på vel 1200 kroner grammet, ifølge Lindboe.

Nyhetssjef i NRK Stor-Oslo, Bjørnar Brechan, forklarer at de var upresise med en formulering i saken.

– Her må vi beklage, og det skyldes at det var flere journalister inne i saken, og at det har glippet i en overlevering.

Tolletaten har ikke har estimater for hvor mye narkotika som smugles inn via Oslo Havn, kun mengden kokain smuglet inn i hele Norge, sier pressevakt Thore Simenstad.

Han bekrefter at de anslår at rundt 5–6 tonn kokain smugles til Norge årlig.

Lindboe sa også at det virker som Oslo havn er i ferd med å bli en foretrukket havn i Europa for kriminelle gjenger. Tolletaten har ikke informasjon som tilsier at det stemmer. Lindboe har ikke kommentert denne påstanden ytterligere.

