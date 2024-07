Eksperter om strømprisene – slik blir høsten

– Hvor mye vann som er i magasinene, er én av flere faktorer som avgjør hvordan strømprisene utvikler seg, sier senioringeniør Fredrik Arnesen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Store tilsig til vannmagasinene bidro til en 3 prosent økning i strømproduksjonen for andre kvartal mot samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Vannkraft utgjorde 90, 1 prosent av den samlede strømproduksjonen.

Les også: Frykt før valget: – Jeg går bare ut når jeg virkelig må

Her blir det billigst

– I Sør-Norge ligger vi cirka 5 prosentpoeng høyere i fyllingsgrad enn normalen for årstiden. I Nord- og Midt-Norge er det speilvendt, med 11 prosentpoeng under det som er normalt, sier senioranalytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics til NTB.

– Ut ifra det, skulle en tro at det blir høyere strømpris i nord enn sør for vinteren, men slik er det ikke, legger han til.

Til tross for lav fyllingsgrad i nord, har de vesentlig lavere strømpriser i vente, ifølge Botnen.

– Nord- og Midt-Norge ligger an til å få under 30 øre per kWh for resten av sommeren, og rundt 45 øre per kWh for vinteren som kommer. Det blir litt billigere enn forrige vinter, slik forventningene ligger nå, sier han.

Ifølge Botnen skyldes de lave prisforventningene i nord at det er mye vindkraft tilgjengelig.

– De har en rikelig kraftbalanse som tåler litt vannmangel. Det er en god del kraftoverskudd å gå på før prisen går vesentlig oppover.

Likt som fjoråret

– I Sør-Norge forventer markedet rundt 45 øre per kilowattime (kWh) for resten av sommeren, august til september. Til vinteren er forventningene rundt 80 øre per kWh. Det er ganske likt det som ble levert i fjor vinter, sier han.

I Sørvest-Norge blir det dyrere strøm resten av sommeren, ifølge Botnen.

– De ligger an til å få en pris på 55 og 60 øre per kWh for sommeren, og samme pris som resten av Sør-Norge for vinteren som kommer.

Les også: – Russere glemmer ikke

Spår gassprisfall

Kraftanalytiker Gro Klæboe i Volue Insight mener gassprisene har mye å si for strømprisen fremover.

– Gasslagrene i Europa er i en god situasjon med 83 prosent fyllingsgrad. Vi vet med sikkerhet at vi går mot vinteren med en god lagringssituasjon, sier hun.

Klæboe tror det kan komme et gassprisfall som vil senke strømprisene, først og fremst på kontinentet og i Storbritannia. Det vil i så fall smitte over til Norden. Men gassmarkedet har blitt mer usikkert, påpeker hun.

– Det er et veldig nervøst market fordi vi er knyttet til den globale prisen på flytende naturgass (LNG). Det gjør at vi påvirkes av hva som skjer i resten av verden.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dagsavisen mener: Erna Solberg har tatt seg vann over hodet

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart