Ernas bedrag

I fjor økte de kommunale avgiftene dobbelt så mye som den vanlige prisstigningen. I år blir det enda verre. Økningen i år blir på 12,8 prosent, altså tre ganger så mye som prisveksten. Dette går fram av tall som organisasjonen Huseierne har hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Den store utgiftsposten her er kostnadene for å ha rent drikkevann og få renset kloakken. Husstandene i 29 av landets kommuner får i år en regning på over 20.000 kroner for dette. Og flere sjokkregninger må vi belage oss på å få, skal vi tro prognoser fra Samfunnsøkonomisk analyse. Her spås det at vann- og kloakkavgiftene vil øke med 60 prosent de neste fire årene.

Utfordringen er at de kommunale gebyrene følger prinsippet om selvkost. Det innebærer at avgiftene for vann, kloakk, renovasjon og feiing skal dekke de faktiske kostnadene for disse tjenestene, verken mer eller mindre. Dette er kommunepolitikernes ansvar, men de har i realiteten ikke noe annet valg enn å sende regningene til husstandene i sin kommune. Rikspolitikerne toer sine hender.

Men det er én rikspolitiker som har blandet seg inn i debatten. Høyre-leder Erna Solberg lovet i fjorårets valgkamp at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer ikke bør bli høyere i 2027. «Dersom en avgift går opp, må en annen settes ned», var beskjeden fra Høyre-lederen.

Rikspolitikerne må på banen.

Fasit så langt er at Solberg må ha tatt munnen for full, altså bedratt velgerne. I Høyre-styrte Oslo vil alle de kommunale gebyrene øke med 15,4 prosent i år. I Trondheim er tallet 21,5 prosent. Og så følger Stavanger med 13,5 og Bærum med 13,1 prosent. De Høyre-styrte kommunene vil jevnt over måtte slite veldig for å innfri sjefens løfte.

De færreste, om noen, av landets kommuner slipper unna kostnadseksplosjonen på vann og kloakk. I praksis har Høyre-ordførerne bare en mulighet til å innfri valgløftet. Det er å redusere eller fjerne eiendomsskatten. Kommuner uten eiendomsskatt er allerede ille ute.

Det er nemlig et enormt behov for å bygge nye anlegg for vann og kloakk, og i det minste oppgradere eksisterende rørledninger og renseanlegg. Det må investeres over 300 milliarder kroner i denne sektoren de nærmeste 20 årene, viser rapporter fra Norconsult og Sintef.

Staten bør bidra med en hjelpende hånd. En idé kan være å redusere momsen på vann og kloakk. Rikspolitikerne må på banen, som rikspolitikere. Ikke bare love på ordføreres vegne.

