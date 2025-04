---

Hvem: Benedikte Moltumyr Høgberg

Hva: Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiO

Hvorfor: Fikk stor oppmerksomhet for sine Facebook-innlegg om den omstridte sivilbeskyttelsesloven. Stortinget utsatte forrige uke behandlingen av lovforslaget.

Hva ved sivilbeskyttelsesloven mener du var mest kritikkverdig, slik den var utformet?

– Det mest kritikkverdige er en kombinasjon av flere faktorer. Men først og fremst at Stortinget overfører lovgivningsmyndighet til regjeringen med adgang for regjeringen til å fravike alle andre lover som Stortinget har gitt. I tillegg til at regjeringen selv får utløsningsmekanismen og kan beslutte selv når den får disse vide fullmaktene basert på om den mener rikets sikkerhet er truet.

Du la fram dine bekymringer overfor justiskomiteen i januar i år. Hva tenker du om at det var Facebook-innleggene dine gjennom påsken som fikk dem til å snu?

– Det gjorde nok inntrykk på noen av partiene i januar, om det enten var min kritikk i justiskomiteen eller om det var kritikken fra flere andre aktører. Men at flertallet først snur etter et Facebook-innlegg er litt nedslående. Samtidig er det bra at for eksempel Frp sier at de trakk i nødbremsen. Man skal gi en applaus for at man har lagt seg såpass flat, men jeg synes det er nedslående, sier Høgberg og forklarer hvorfor:

– Da dette var ute på høring i Justisdepartementet for over et år siden, så skrev jeg en kronikk i Morgenbladet hvor jeg oppfordret daværende justisminister til å ta en offentlig debatt om hele denne ordningen og totalforsvaret. Det ble møtt med en øredøvende taushet, selv om det kom inn masse høringsinnspill. Det var ikke bare jeg som ba om en offentlig debatt i høringsrunden. Det er en debatt regjeringen ikke har prøvd å ta med befolkningen.

– Dette er ikke noe som bare berører juristene. Det berører absolutt alle i samfunnet. Så jeg er skuffet over at det gikk så langt.

Men hvordan vil du da beskrive reaksjonene du nå har fått i etterkant?

– Reaksjonene fra folk er helt overveldende. Særlig har mange gitt uttrykk for hvor veldig takknemlige de er. Folk har skjønt dette nå. Det er rørende å være vitne til hvor glade det norske folket faktisk er i demokratiet. De vil ha demokrati, meningsmangfold og et godt politisk system med offentlige debatter. Det håper jeg at politikere på Stortinget nå kan gi folket og ikke bare ta disse diskusjonene i lukkede rom.

Nordmenn ser kanskje på dette i et større perspektiv med den urolige verden vi lever i i dag, og setter dermed kanskje enda større pris på demokratiet?

– Det kan godt hende. Jeg tror nok at det er et poeng at folk ser hvor fort demokratiet, rettsstaten og de rettssikkerhetsgarantiene vi har i samfunnet kan forsvinne for oss. Særlig i USA, som kanskje er vekkeren for mange. Min frustrasjon i påsken er knyttet til at jeg leser alle disse avisinnleggene om hvor forferdelig Trump er, uten at det blir satt fingeren på de alvorlige tingene som skjer i eget land på lignende spørsmål.

Du fikk jo også litt motbør etter påske, blant annet fra Anna Molberg i Høyre. Hva synes du de som mener at du skaper et «unødvendig og ekstremt bilde» av loven?

– Det ville vært en stor fordel om de politiske partiene som stemte for denne loven hadde hørt på de mange høringsinnspillene som har kommet det siste året. En rekke seriøse aktører og organisasjoner har brukt ufattelig mange timer på å ta opp ting på en rolig og avbalansert måte. Lite har blitt lyttet til, og politikerne har således demonstrert en dårlig ivaretakelse av det norske medvirkningsdemokratiet. Her har de nærmest puttet vattdotter i ørene og da får de tåle at noen til slutt tar i bruk utestemme for å trenge gjennom lydmuren. De må få på plass de demokratiske sikkerhetsmekanismer, ikke overlate til folket å ha tillit til at vi alltid vil ha en snill regjering som vil folkets beste.

Hvordan synes du pressen har håndtert saken?

– I forkant så har det vært litt stemoderlig behandlet. Det har vært litt i Morgenbladet, VG og Aftenposten. De klarte imidlertid ikke å få opp den offentlige debatten rundt dette, men de har ikke vært helt fraværende. I ettertid har det vært enda flere medier som har grepet fatt i dette, og jeg synes mange har gjort det på en god måte.

VG skriver blant annet på lederplass at man kan takke deg for at lovforslaget ikke ble vedtatt. Hva synes du om det?

– Det har jeg ikke lest engang. Tusen takk for det, VG! Hehe. Men jeg vil jo si at det bør gå en stor takk til det norske folk som forsto alvoret og våknet da jeg forklarte dette. Dette er en fortjeneste som går til hele det norske folket. At de fanget opp dette, spredte det og forsto det uten å være jurister eller høyt utdannet. Det er overveldende. Dette viser bare hvor god demokratisk ryggmargsrefleks det norske folk har!

Over til våre faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Oi, du burde jo ha sendt dette på forhånd! Hehe, det kan jo være så mangt. Det som gjør meg mest lykkelig er å tilbringe tid med familien og ha tid til småprat og hygge. Det er kanskje det som gjør meg aller mest lykkelig.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det vet jeg ikke. Jeg leser ikke så mye bøker lenger. Man leser i bøker og har hyllene fulle av bøker, men jeg får liksom ikke tid. Jeg liker godt å lese bøker, og liker gode retoriske formuleringer i bøker og liker å finne fram til disse.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det må jo være teleportering, sånn at jeg i ettermiddag kunne ha tatt meg en tur til en gresk øy for å slappe litt av. Og så kunne jeg teleportert meg tilbake til min egen seng.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var jo veldig stor Bon Jovi-fan. Jeg kommer ikke utenom han! Svarer jeg noe annet, så blir jeg antakelig arrestert av alle vennene mine. Haha!

Hva liker du best med deg selv?

– Et ekte narsissist-spørsmål. Tja … det må kanskje være at jeg ikke har noe særlig respekt for autoriteter.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Min gode kollega Anne-Kjersti Befring. Hun er professor i helserett. Hadde vi stått fast sammen i en heis, så hadde vi hatt god tid til å skrive de ti kronikkene om helseforetaksmodellen som man trenger å skrive.

