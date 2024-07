Frp: Dataproblemene avslører hvor viktig det er å beholde kontanter

– Denne hendelsen bør være en vekker for Høyre, som ønsker et kontantløst samfunn, sier Hoksrud om de verdensomspennende dataproblemene fredag.

– Høyre må kunne svare på hvordan folk skal kunne handle de mest grunnleggende varer og tjenester, dersom betalingsløsninger er nede over tid. For det finnes ingen erstatning for kontanter når de digitale løsningene svikter, påpeker han.

Både flyselskaper, butikker, apoteker, nettsider og mediebedrifter var blant dem som ble rammet av datafeilen.

– Prøver å slå politisk mynt

– Høyre ønsker slettes ikke et kontantfritt samfunn. Vi er opptatt av at næringslivet skal ha valgfrihet til å velge betalingsform, sier stortingsrepresentant og medlem i finanskomiteen Mahmoud Farahmand (H) til NTB.

Han mener Hoksrud med sine uttalelser prøver å slå politisk mynt på en hendelse som handler om IT-drift.

Han påpeker samtidig at kontanter er en sentral brikke i den svarte økonomien, og at Økokrim antar at det er den kriminelle økonomien som står for store deler av etterspørselen etter kontanter.

– Kontantfrislipp er en gavepakke til kriminelle, og vi håper ikke at Frp er på samme linje som regjeringen i sin naive tilnærming til kriminalitet, sier stortingsrepresentanten.

– Helt vanvittig

Farahmand mener det heller er behov for å stramme inn i kontantbruken, som han mener gjør det tungvint, dyrere og vanskeligere for næringslivet. Han har særlig ett konkret forslag til en innstramming, nemlig å skrote tusenlappen.

– Det er helt vanvittig at Høyre tviholder på sine bakstreverske løsninger, selv etter et omfattende dataproblem som har rammet virksomheter over hele verden og som til fulle har illustrert sårbarheten i vårt samfunn, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet til NTB.

Gjelsvik mener Høyre forsøker å bortforklare og ufarliggjøre egne forslag, og mener en viktig beredskap forsvinner i samfunnet når bedrifter fjerner kontanter som betalingsmidler fordi det ikke lenger er pålagt.

