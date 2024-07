Flere norske apoteker fikk problemer etter globalt IT-kaos

Kommunikasjonssjef Mai-Bente Paulsen i Apotek1 forteller til NTB klokken 15.04 at rundt halvparten av apotekene har fått IT-systemene sine operative igjen og har åpnet dørene.

Grunnen til at noen Apotek1-utsalg kunne holde åpent er at de bruker et tidligere system som ikke er rammet på samme måte, skriver VG.

Til Bergens Tidende forteller kommunikasjonssjef Paulsen at de måtte stenge alle sine 460 filialer i Norge som følge av feilen.

– Noen apoteker har allerede kommet opp igjen, og vi gjør det vi kan for å finne løsninger. Vi er lei oss for ulempene det medfører for våre kunder, og våre apoteker gjør alt de kan for å finne løsninger for dem, sier hun.

Hun fortalte tidligere til NRK at noen har opplevd problemer med å hente ut sine reseptbelagte medisiner.

Alle apotekets nettbestillinger er for øyeblikket stengt. Eksisterende bestillinger kan også bli forsinket, heter det på deres nettsider.

Apotekkjeden Boots melder også om problemer.

– På grunn av globale nettverksproblemer kan man oppleve utfordringer med bestilling og eventuelt forsinkelser ved utsendelser. Vi beklager ulempen, skriver Boots på sin nettside.

Vitusapotek skrev på sine nettsider at de har problemer med hjemlevering og oppfordret kunder til å benytte «klikk og hent» hvis det hastet. Denne meldingen har de siden fjernet.

