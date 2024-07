Statsforvalteren: UNN brøt krav om å yte forsvarlig helsehjelp da barn døde under fødsel i 2023

Statsforvalteren har konkludert med at sykehuset ikke oppfylte spesialisthelsetjenestens krav om plikten til å yte forsvarlige helsetjenester. Dette skriver sykehuset selv i en pressemelding.

– Vi tar Statsforvalterens konklusjon meget alvorlig. Vi er svært lei oss for det tragiske utfallet av denne saken og vil igjen beklage på det sterkeste til familien som mistet barnet sitt, sier fungerende direktør ved UNN, Einar Bugge.

Bakgrunnen for konklusjonen er en hendelse sommeren 2023, der et barn døde uventet i morens livmor under en igangsatt fødsel på sykehuset. Kapasitetsutfordringer ble den gang oppgitt som årsak til at det tok lengre tid å få i gang fødselen. Hendelsen skjedde i det som ifølge sykehuset var en hektisk periode på fødeavdelingen.

UNN meldte saken til statsforvalteren, og ett år senere er konklusjonen klar. Sykehuset opplyser at de i mellomtiden har satt i gang flere tiltak for hindre at slike hendelser skjer igjen, blant annet ved å ansette flere jordmødre og iverksette nye rutiner for bemanning.

– Vi viderefører nå det påbegynte arbeidet med å forbedre tjenesten på fødeavdelingen for å sikre at tilsvarende hendelse ikke skal skje igjen, sier Bugge.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt