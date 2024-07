25.000 personer betaler kun formuesskatt

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Etter at pensjonsreformen ble innført i 2011, ble skattleggingen av alderspensjonister endret. Endringen i skattefradraget førte til at mange flere nå kun betaler formuesskatt. I 2022 var antallet altså 24.800. Blant disse var det 16.400 som hadde så lav alderspensjon at de fikk all inntektsskatt fjernet gjennom skattefradraget.

Det er en skjev kjønnsfordeling i gruppen som kun betaler formuesskatt. I 2022 utgjorde kvinner om lag 82 prosent av gruppen. Det er også stor forskjell i gjennomsnittsalderen til menn og kvinner. Mennene har en gjennomsnittsalder på om lag 58 år, og kvinnene om lag 70 år.

En viktig årsak til kjønnsfordelingen er at kvinner har lavere pensjonsinntekt enn menn.

