Tidligere Listhaug-rådgiver Espen Teigen skal jobbe for Document

Det skriver Espen Teigen på sin egen Facebook-profil og i en artikkel på Document mandag kveld.

– Jeg vil ikke lenger la meg kneble av mediehus som unngår konflikt, selv når sannheten står på spill. Derfor har jeg bestemt meg for å begynne å skrive for Document. Ett av få steder igjen hvor det fortsatt er helt fri og uavhengig journalistikk, skriver Teigen i Document-artikkelen.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Teigen er tiltalt for grovt bedrageri. Ifølge tiltalen disponerte Espen Teigen en pendlerbolig han ikke hadde rett på i to år fra mars 2016 til april 2018. Teigen nekter straffskyld.

Etter at han sluttet som politisk rådgiver for Sylvi Listhaug i 2018, har Espen Teigen blant annet jobbet som journalist i Nettavisen, og nå sist i Trønder-Avisa.

