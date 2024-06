Orderud-advokat: Bare ett mulig utfall – gjenåpning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etter min oppfatning kan det bare være én avgjørelse kommisjonen har kommet til, og det er at saken gjenåpnes for både Per og Veronica, sier Arvid Sjødin til NTB.

Fredag ettermiddag opplyste Gjenopptakelseskommisjonen at den mandag vil gå ut med om den kommer til å gjenåpne Orderud-saken for ny behandling, opplyser kommisjonen i en pressemelding.

Gjenopptakelseskommisjonen fikk i 2018 inn en begjæring om gjenopptakelse av saken fra Per og Veronica Orderud. De ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene på Pers foreldre og søster på Orderud gård i 1999.

Det tidligere ekteparet blir bistått av advokatene Frode Sulland og Arvid Sjødin. Sjødin fikk også saken til drapsdømte Viggo Kristiansen gjenopptatt, og han fikk opphevet det sivile erstatningskravet mot fetteren til Birgitte Tengs.

---

Fakta om Orderud-saken

22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.

22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemos sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.

17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.

November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.

Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

13. september 2019 døde Lars Grønnerød.

2. mai 2018 sendte Per og Veronica Orderud inn begjæring om gjenopptakelse til Gjenopptakelseskommisjonen.

17. juni offentliggjør Gjenopptakelseskommisjonen om saken skal gjenopptas eller ikke.

---

Bevisene holder ikke

Han mener arbeidet privatetterforsker Tore Sandberg og Morten Strandhagen har gjort med den 25 år gamle drapssaken, må føre til at Gjenopptakelseskommisjonen konkluderer med at Orderud-saken må gjenåpnes.

Spesielt nye opplysninger som kan svekke bevisene for de påståtte våpenleveransene, må ha veid tungt i kommisjonens beslutning, mener Sjødin. Han sikter blant annet til den bevismessig viktige våpentransaksjonen mellom Per Orderud og avdøde Lars Grønnerød.

– Slik bevisbildet ser ut nå, er det ikke dekning for å si at det har vært våpen i Per Orderuds hender. Det beviset eksisterer ikke lenger, sier Sjødin.

Nye DNA-funn

Veronica Orderuds forsvarer, advokat Frode Sulland, mener det er så store og vesentlige mangler ved dommen og rettsprosessen i herredsretten og lagmannsretten at kommisjonen har tilstrekkelig grunn til å gjenåpne saken, uavhengig av hvilke nye bevis som er lagt fram.

– I tillegg kommer alle nye omstendigheter og bevis som er presentert og som viser at dommen var feil, sier Sulland til NTB.

I fjor gjorde politiet funn av Kristin Kirkemos DNA på teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen til Anne Orderud Paust i 1998. Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Sulland mener DNA-funnene etter attentatforsøket i 1998 må tillegges stor betydning for om saken skal gjenopptas.

Kristin Kirkemos advokat Vegard Aaløkken kunne fredag ikke kommentere saken:

– Jeg har ikke annen kommentar nå enn at vi må avvente kommisjonens avgjørelse, sier Aaløkken til NTB.

– Ikke grunnlag for gjenopptakelse

Daværende leder av kommisjonen, Siv Hallgren, sa så sent som i oktober 2022 at noen beslutning i spørsmålet om gjenopptakelse ikke var nær forestående. Hun sa da blant annet at kommisjonen hadde fått et omfattende materiale i saken som den måtte gå gjennom.

I februar i fjor overtok Kamilla Silseth som ny leder av kommisjonen. Hun overtok da den massive saksmengden.

Statsadvokat Sturla Henriksbø er den hos Oslo statsadvokatembeter som har håndtert etterspillet av trippeldrapet i Sørum for 25 år siden.

– Vi har gitt vårt syn til kommisjonen etter at vi har hatt en fornyet gjennomgang av alle bevisene i saken. Der framgår det at vi mener det ikke er kommet noen nye beviser som er egnet til et annet resultat i saken, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

– Vårt innspill til kommisjonen er at det ikke er grunnlag for gjenopptakelse, sier han.

Alle dømt for medvirkning

Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune på Romerike.

Sønnen Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble tiltalt og senere dømt for medvirkning til trippeldrapet.

Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. Alle fire sonet straffene og ble løslatt fra fengsel, men Grønnerød døde i 2019.

