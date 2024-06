Erna Solberg i strupen på regjeringens skolepolitikk: – De bygger ned skolen bit for bit

– Vi ser at hver gang Arbeiderpartiet får kontroll over skolepolitikken – ja, da stagnerer utviklingen, sa Solberg i sin tale til Høyres sentralstyremøte mandag morgen.

Partilederen brukte hele talen til å snakke om skolepolitikk. Hun mener regjeringen er i ferd med å ta norsk skolepolitikk i feil retning og trakk fram det hun kalte «fem piler som peker i feil retning».

For dårlige resultater, høyt fravær, gutter som sakker akterut, manglende trygghet og rektorer og lærere som slutter i jobben, er faresignalene Solberg ser i skolen.

«Bit for bit»

I kritikken mot dagens regjering viser Solberg blant annet til følgende:

* Regjeringen har fjernet kravet om faglig fordypning i basisfagene

* De har fjernet lærerspesialistordningen

* De har droppet firer-kravet for å bli lærer

* De har satt fraværsgrensen på spill

– Jeg blir bekymret når jeg ser at Arbeiderpartiet bygger ned skolen bit for bit – når summen er at læringstrykket svekkes, sier Solberg.

Peker på foreldrene

Høyre-lederen kritiserte videre Arbeiderpartiet for ikke komme med noen nye løsninger.

Hun viser til flere undersøkelser de siste årene som viser at resultatene i norsk skole er svekket. Svekket evne til lesing og skriving, nedgang i matematikk og naturfag. Økt skjermbruk som fører til mindre søvn. Økt innvandring og dermed økt behov for særskilt norskopplæring.

– Jeg er også bekymret for en holdningsendring, der noen ser ut til å tro at skolen har et stadig større ansvar for elevenes læring og utvikling, sa Solberg og trakk fram at foreldre leser mindre for barna sine.

Fem løfter

Solberg kommer nå med fem løfter til skolestarterne. Hun vil:

* Sette eleven i sentrum og gi tilpasset undervisning.

* Utdanne og holde på de beste lærerne.

* Løfte yrkesfagene.

* Skolen må gi elevene et bedre grunnlag i de fagene samfunnet trenger

* Sikre ro, orden og en skole der alle kan føle seg trygge.

Vil ha tilbake fraværsgrensen

For å oppfylle disse løftene, trekker Solberg fram at

* Kommunene må kartlegge 1. og 2.-klassingens lese- og regneferdigheter.

* Gjøre det enklere å starte på skolen senere.

* Ha karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen.

* Introdusere yrkesfagene for elevene allerede på ungdomsskolen gjennom et obligatorisk yrkesfaglig valgfag.

* Innføre en ekstra time naturfag i uken på ungdomstrinnene.

* Ha fraværsgrense i videregående skole.

* Plikt for skolene til å følge opp elever fra første fraværsdag i grunnskolen.